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TEKSTİL, SERAMİK VE KİMYA ÜRÜNLERİNDE "EKO-ETİKET" DÖNEMİ

25 Temmuz 2017 Salı 13:56
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Öztürk: "Proje ile Avrupa Birliği'ndeki iyi uygulamaların değerlendirilmesini yapacağız ve bu iyi uygulamaların Türkiye'deki tekstil, seramik ve kimya sektöründe nasıl uygulanması gerektiği üzerinde çalışarak devreye koyacağız. Yıl sonu itibariyle taslak mevzuat ortaya çıkacak, 2018'de yönetmelik yürürlüğe girecek"

TEKSTİL, SERAMİK VE KİMYA ÜRÜNLERİNDE
ANKARA (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Öztürk, tekstil, seramik ve kimya sektöründe eko-etiket dönemine geçildiğini belirterek, "Projeyle Avrupa Birliği'ndeki iyi uygulamaların değerlendirilmesini yapacağız ve bu iyi uygulamaların Türkiye'deki tekstil, seramik ve kimya sektöründe nasıl uygulanması gerektiği üzerinde çalışarak devreye koyacağız. Yıl sonu itibariyle taslak mevzuat ortaya çıkacak, 2018'de yönetmelik yürürlüğe girecek." dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütülecek, "Türkiye'de Ulusal Çevre Etiket Sisteminin Kurulması Projesi" açılış toplantısı bir otelde düzenlendi.

Müsteşar Öztürk, haziran ayında başlayan ve gönüllük esasına dayanan projenin yıl sonunda tamamlanacağını söyledi. 

Projenin tekstil, seramik ile kimya sektöründe ve 6 ürün üzerinden uygulanacağını belirten Öztürk, çalışmanın maliyetinin 404 bin avroya mal olduğunu ifade etti. Öztürk, şunları kaydetti:

"Proje ile Avrupa Birliği'ndeki iyi uygulamaların değerlendirilmesini yapacağız ve bu iyi uygulamaların Türkiye'deki tekstil, seramik ve kimya sektöründe nasıl uygulanması gerektiği üzerinde çalışarak devreye koyacağız. Yıl sonu itibariyle taslak mevzuat ortaya çıkacak, 2018'de yönetmelik yürürlüğe girecek. Çalışmayla Bakanlığımızın uyguladığı 'sıfır atık' uygulaması da 3 sektörde devreye girecek." 

Öztürk, projenin yürütüleceği üç sektörde karbondioksit salınımını azaltmak için bir dizi önlemler alınacağını ve yol haritalarının konulacağını, böylece daha az enerji ile suyla, daha verimli ve kaliteli ürünlerin üretilmesinin sağlanacağını söyledi.

Sektörlerin ürün için etiket sistemini uygulamaya koyması ile şirketler için mükafat sistemi başlayacağını ifade eden Öztürk, vatandaşların tekstil, seramik ve kimya sektöründe ürün aldığı zaman paketin üzerinde "eko-etiket" olmasına özen göstermeleri gerektiğini belirtti.

Öztürk, eko-etiket ile üretim sırasında suyun az kullanıldığını, havanın kirletilmediğini, ürünlerin çevre ve insan sağlığı ile uyumlu üretildiğinin anlaşılacağını ifade etti.

Projenin uygulanmasıyla sadece ulusal değil, uluslararası bir sistemin de devreye gireceğini anlatan Öztürk, sisteme uyan şirketlerin ödüllendirileceğini söyledi.

- 404 bin avroluk proje

Merkezi Finans ve İhale Birimi Başkanı Mehmet Selim Uslu da projeye ilişkin bilgi verdi.

Proje için 404 bin avro tahsis edildiğini ve proje süresinin 6 ay olarak belirlendiğini kaydeden Uslu, çevre etiket sistemi konusunda kapasite oluşturulmasının amaçlandığını ifade etti.

Toplantıda projenin Türkiye teknik yürütücüsü WYG Türkiye, Teknik Müşavirlik ve Mühendislik Hizmetleri Direktörü Cengiz Kansu'da bir konuşma yaptı.

- Proje

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütülecek "Türkiye'de Ulusal Çevre Etiket Sisteminin Kurulması Projesi" kapsamında Avrupa Birliği Çevre müktesebatını uygulamak için Türkiye'de çevre koşullarının iyileştirilmesi, Uluslararası Çevre Etiket Sisteminin oluşturulmasında Türkiye'nin desteklenmesi ve kurumsal kapasitenin oluşturulması amaçlanıyor. 

Projeyle, eko- etiket sistemi için kapasite oluşturulacak, AB Eko-etiket mevzuatı ve uygulaması konusunda eğitimler yapılacak, sektörlerin paydaşları arasında iş birliği halinde Ulusal Eko-etiket mevzuatının AB mevzuatı ile uyumlaştırılmasına çalışılacak ve seçilen üç sektörün eko-etiket için hazır olma durumunu belirlemek için analizler yapılacak.

Anadolu Haber Ajansı
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