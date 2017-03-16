“TEKSAN MİNİ” Kendi küçük gücü büyük

Hayatımızı kolaylaştıran hemen bütün eşyalar elektrik enerjisi ile çalışıyor. Özellikle Türkiye gibi enerji kaynaklarının sınırlı olduğu ve sık sık elektrik kesintilerinin yaşandığı ülkelerde enerjinin sürekliliğini sağlamada jeneratörler önemli rol oynuyor. Benzin ve dizel yakıt ile çalışan Teksan Mini markalı portatif jeneratörler, adları gibi minimum yer kaplarken ihtiyaç duyulan enerjiyi maksimum verimle sunuyorlar. 2,4-16 kVA arası güç kapasitesine sahip modeller yüksek performansları, pratik ve ekonomik kullanımları ile beklentileri fazlasıyla karşılayan çözümler sunuyor.

Özellikle evler ve küçük işletmelerde büyük avantaj yaratan Teksan Mini portatif jeneratörler, yeni ultra sessiz kabinli seçenekleri ile yüzde 27 daha sessiz çalışma özelliği ile de tercih ediliyor. Teksan Mini serisi benzinli ve dizel ürünler, düşük yakıt tüketimleri, güvenli ve pratik kullanımları ile de dikkat çekiyor.

Teksan Mini portatif jeneratörler ile ilgili ayrıntılı bilgiye, ürünün satışta olduğu bölge ve bayi adreslerine http://www.teksanjenerator.com.tr/ web sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.

Teknolojinin yönettiği günümüzde enerjinin sürekliliği şart. Kesintisiz enerji ihtiyacını karşılamada ise jeneratörler kritik önem taşıyor. Türkiye gibi elektrik kesintilerinin sık yaşandığı ülkelerde jeneratörlere duyulan ihtiyaç ise çok daha fazla. Ürün gamındaki dizel, benzinli, doğalgazlı, biyogazlı jeneratörler, kojenerasyon-trijenerasyon sistemleri ve hibrit güç çözümleri ile Türkiye’de ve dünyada 120’den fazla ülkede kesintisiz enerji sağlayan Teksan Jeneratör, portatif jeneratör markası “Teksan Mini” ile ev ve küçük işletmelerin kesintisiz elektrik ihtiyacını karşılıyor.