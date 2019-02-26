TEKSAN MIDDLE EAST ELECTRICITY FUARI’NIN ALTIN SPONSORU OLDU

Enerji sektöründe hizmet veren dev firmaların yeni ürünlerini sergilemek ve sektördeki gelişmeleri izlemek için yakından takip ettiği Middle East Electricity Fuarı 5-7 Mart 2019 tarihlerinde Dubai’de kapılarını açmaya hazırlanıyor. İnovatif ürünleri ile enerji sektöründe fark yaratan Teksan Jeneratör, bu yıl da fuarın Altın Sponsorluğunu üstleniyor.

Türkiye’nin Ar-Ge’ye en çok yatırım yapan firmaları arasında yer alan Teksan, ürün gamında önemli bir yer tutan dizel güç çözümlerinin yanı sıra jeneratör kabininde devrim niteliği taşıyan yeni tasarımını ilk kez Dubai’de ziyaretçilerin beğenisine sunacak. Ayrıca 6 Mart Çarşamba günü Teksan Hibrit Ürün Müdürü İhsan Özkan fuar ziyaretçilerine Hibrit Jeneratör Çözümleri ile ilgili kapsamlı bir seminer de verecek.