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Teksan Jeneratör’de yeni atama

19 Temmuz 2017 Çarşamba 16:26
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Enerji sektörünün öncü firması Teksan Jeneratör yeni ekip üyeleri ile büyümeye devam ediyor. Kurulduğu günden bugüne tüm çalışmalarının odağına “insanı” koyan Teksan Jeneratör’ün İnsan Kaynakları ve İdari İşler Direktörlüğüne Gülnur Güral Narin atandı.

Teksan Jeneratör'de yeni atama
Gülnur Güral Narin, Haziran 2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Teksan Jeneratör ve Grup şirketlerinde Üretim, Satış ve Satış Sonrası Hizmetler organizasyonlarının İnsan Kaynakları ve İdari İşler fonksiyonlarından sorumlu “İnsan Kaynakları ve İdari İşler Direktörü” oldu.

 

Dokuz Eylül Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık bölümü mezunu olan Teksan Jeneratör İnsan Kaynakları ve İdari İşler Direktörü Gülnur Güral Narin, 15 yılı aşan iş yaşamında yerli ve yabancı şirketlerin İnsan Kaynakları departmanlarında farklı düzeylerde görevlerini başarıyla yerine getirdi.

 

Akzo Nobel, Pulse Global ve Bayraktar Grubu’ndaki deneyimlerinin ardından 2011 yılından itibaren Cummins Filtre iş ünitesinin Türkiye organizasyonunun oluşturulmasında görev alan Gülnur Güral Narin, “Cummins Filtre Türkiye İnsan Kaynakları Müdürü” olarak görev yaptı. Görevi süresince “Uygun Çalışma Ortamı”, “Yetenek Yönetimi”, “Çeşitlilik”, “Çalışan Bağlılığı” gibi “Global İnsan Kaynakları” projeleri ve ayrıca “6 Sigma” projelerinde rol aldı.

 
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