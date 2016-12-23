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Teksan Jeneratör, sürdürülebilir çözümleri ile Power-Gen Fuarı’ndaydı

23 Aralık 2016 Cuma 13:45
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Enerji ve elektrik alanında en büyük etkinliklerden biri olan Power-Gen International 2016 Fuarı Orlando’da gerçekleşti. Dünya enerji sektörünün en önemli buluşma noktalarından biri olan fuar sektörün devlerini bir araya getirdi. Sürdürülebilir ve yenilikçi ürünleri ile dikkat çeken Teksan Jeneratör’ün Power-Gen’de sergilediği süper sessiz kabinli ürünü ve hibrit jeneratörü fuar ziyaretçilerinden yoğun ilgi gördü.

Teksan Jeneratör, sürdürülebilir çözümleri ile Power-Gen Fuarı'ndaydı
Enerji sektörünün yakından takip ettiği Power-Gen International 2016 Fuarı bu yıl da firmaların yeni ürünlerini tanıttığı bir platforma dönüştü. Pek çok bölgeden binlerce katılımcı ve ziyaretçiyi buluşturan fuarda Türk enerji sektöründe yenilikçi ve öncü kimliği ile 22 yıldır hizmet veren Teksan Jeneratör, geliştirdiği süper sessiz kabin, hibrit jeneratör ve dizel çözümleri ile yer aldı. Fuarlar sayesinde bir yandan sektörün nabzını tutarken diğer yandan ürünlerini dünyanın farklı köşelerinden gelen binlerce kişiye aynı anda tanıtma fırsatı yakaladıklarını belirten Teksan Jeneratör Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Burak Başeğmezler şunları söyledi: “Günümüzde enerji ihtiyacını karşılamada sürdürülebilir çözümler giderek daha fazla önem kazanıyor. Ar-Ge ve teknolojiye yatırım yapan bir şirket olarak sürdürülebilir enerji çözümleri geliştirmek, üzerinde en çok durduğumuz konulardan biri. Power-Gen Fuarı’nda sürdürülebilir ürünlerimiz ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Türkiye’de ilk kez ürettiğimiz yakıt tüketimini yüzde 65 oranında düşüren ve dizel jeneratörle koordineli çalışan güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanan hibrit jeneratör, markamızın Ar-Ge’de ulaştığı noktayı göstermesi açısından önem taşıyor.”

Dizel jeneratörlerde en önemli konulardan biri olan sessiz çalışma noktasında beklentilere cevap verecek süper sessiz kabinlerinin de fuar ziyaretçilerinden tam not aldığını söyleyen Burak Başeğmezler, “Telekom projelerinde kullanılan benzer dizel jeneratörlerde ses seviyesi 1 metrede 70 ile 72 dB(A) iken, mühendislerimizin geliştirdiği “süper sessiz” jeneratör setlerindeki özel yalıtım teknolojisi ve yazılımlar sayesinde bu seviye 1 metrede 60 dB(A)’ya düşürüldü. Ürün tasarımlarında kullanılan Uzaktan İzleme ve Kontrol Modülü sayesinde sahadaki cihazların verilerini uzaktan izlemek ve gerekli durumlarda müdahale etmek olanaklı hale geldi. Böylece operasyonel maliyetler düşerken verilen hizmetin kesintiye uğramaması süper sessiz kabinin bir diğer artısı olarak dikkat çekiyor. Jeneratör kabinlerimiz uluslararası akredite SZUTEST Araştırma Merkezi tarafından yapılan testler sonrasında verilen “Ses Emisyon Sertifikası”na sahip ve 2000/14/EC standartlarına uygun olarak üretiliyor” dedi.
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