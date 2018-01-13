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Teksan Jeneratör Ar-Ge’de sürdürülebilir ürün ve teknolojilere odaklanıyor

Teksan Jeneratör, ürün portföyündeki sürdürülebilir enerji çözümlerinin payını artırmaya odaklandı. Ar-Ge Merkezi’ne yaptığı yatırımlarla sektöründe özel bir konumda bulunan şirketin gelecek hedefleri arasında enerji tasarrufu sağlayan ürünler ve çevre dostu teknolojiler önemli yer tutuyor. Teksan Jeneratör Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Burak Başeğmezler, Enerji Tasarrufu Haftası kapsamında yaptığı açıklamada, Türkiye’nin cari açığının büyük kısmının enerji ithalinden kaynaklandığını söyleyerek enerji verimli ürünler geliştirmenin önemine dikkat çekti.

Teksan Jeneratör Ar-Ge’de sürdürülebilir ürün ve teknolojilere odaklanıyor

Teksan Jeneratör, ürün portföyündeki sürdürülebilir enerji çözümlerinin payını artırmaya odaklandı. Ar-Ge Merkezi’ne yaptığı yatırımlarla sektöründe özel bir konumda bulunan şirketin gelecek hedefleri arasında enerji tasarrufu sağlayan ürünler ve çevre dostu teknolojiler önemli yer tutuyor. Teksan Jeneratör Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Burak Başeğmezler, Enerji Tasarrufu Haftası kapsamında yaptığı açıklamada, Türkiye’nin cari açığının büyük kısmının enerji ithalinden kaynaklandığını söyleyerek enerji verimli ürünler geliştirmenin önemine dikkat çekti.

13 Ocak 2018 Cumartesi 11:45
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Teksan Jeneratör Ar-Ge’de sürdürülebilir ürün ve teknolojilere odaklanıyor

Teksan Jeneratör sürdürülebilir bir gelecek için verimli enerji kullanımı ve yönetimi sağlayan teknolojilere yatırım yapıyor. Elektrik, ısıtma ve soğutma ihtiyaçlarını aynı anda karşılayan kojenerasyon ve trijenerasyon sistemlerinin ilk yerli üreticisi olan Teksan, TÜBİTAK işbirliğiyle geliştirdiği Türkiye’nin ilk hibrit jeneratörü ile dünyada bu teknolojiyi kullanabilen sayılı şirketler arasına girdi. Kojenerasyon ve trijenerasyon sistemleri yüzde 90’a varan enerji verimliliği sağlarken karbon ayak izini de düşürüyor. Hibrit jeneratör ise rüzgâr ve güneş gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına entegre çalışmaları ile yakıt tüketiminden yüzde 65’e varan tasarruf sağlıyor.

Dünyadaki enerji kaynaklarının hızla tükendiğine dikkat çeken Teksan Jeneratör Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Burak Başeğmezler şunları söyledi; “Günümüzde dünya dijitalleşme ve teknolojik gelişmelerle şekil alıyor. Böyle bir ortamda enerji kesintilerine kimsenin tahammülü yok. Ancak enerji kaynakları toplam dünya nüfusuna yetemeyecek kadar az. Ülke olarak da enerjide ne yazık ki dışa bağımlıyız. Toplam enerjimizin yüzde 72’sini ithal ediyoruz. Cari açığın büyük bir kısmı da enerji ithalinden kaynaklanıyor. Yapılan araştırmalar Türkiye’nin nüfusunun 2050 yılında 95 milyona yaklaşacağını, enerji talebinin artacağını gösteriyor. Bu durumda alternatif enerji çözümleri geliştirmek tercih değil zorunluluk. Son yıllarda bu alana yapılan yatırımların da arttığı görülüyor. Güneş, rüzgar gibi doğal kaynaklardan daha fazla yararlanılırken henüz yeterli seviyelere ulaşmasa da biyogaz kullanımındaki artış da dikkat çekiyor. Bizim de çalışmalarımızda enerji tasarrufu kapsamında ‘yenilenebilir enerji çözümleri’ önemli bir yer tutuyor.”

Teksan Jeneratör’ün Türkiye’nin Ar-Ge devleri arasında yer aldığını belirten Burak Başeğmezler; “Yaşama bir bütün olarak saygı duyan ve sahip çıkan bir şirket olarak sürdürülebilir enerji çözümleri Ar-Ge çalışmalarımızda her geçen yıl daha fazla pay alıyor. Ar-Ge’deki gücümüzle enerji verimliliği sağlayan teknolojilere yaptığımız yatırımlarla farklılaşıyoruz. Bir yandan sürdürülebilir enerji çözümleri geliştirirken diğer yandan tüm ürün gruplarımızda enerji verimliliğine katkı sağlayacak iyileştirmeler yapıyoruz. 2018 yılında da hibrit teknolojisi ve farklı alanlardaki uygulamaları üzerine yoğunlaşacağız. Verimli enerji kullanımına yönlendiren ve sürdürülebilir teknolojilerin ülkemizde üretiliyor olmasını önemsiyoruz. Sektörümüzdeki birçok teknolojiyi, ‘Biz de yapabiliriz’ diyerek yerli üretmeyi başardık. Ar-Ge çalışmaları ile kendimizi sürekli geliştirdik ve bunların Türkiye’de üretilebileceğini ispatladık. Örneğin Hibrit teknolojisinin Türkiye’de ilk ve dünyada da sayılı üreticiler arasındayız” diye konuştu.

Basın Bülteni

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