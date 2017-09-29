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TEKSAN JENERATÖR AR-GE YATIRIMLARI İLE KAZANIYOR

29 Eylül 2017 Cuma 10:49
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Enerji sektörünün yenilikçi markası Teksan, Türkiye’nin ilk hibrit jeneratörü ile ‘İSO Enerji Verimliliği Ödülleri’nde Büyük Ölçekli İşletme - “Enerji Verimli Ürün” kategorisinde ikincilik ödülünün sahibi oldu. Düzenlenen törende Teksan Jeneratör’ün ödülünü Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Ata, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın elinden aldı.

TEKSAN JENERATÖR AR-GE YATIRIMLARI İLE KAZANIYOR
Türkiye’nin Ar-Ge devleri arasında yer alan Teksan Jeneratör, son yıllarda sürdürülebilir bir gelecek için enerji verimliliği sağlayan teknolojilere yaptığı yatırımlara öne çıkıyor. Sektöre kazandırdığı ilklerle farklılaşan marka, TÜBİTAK işbirliği ile geliştirdiği Türkiye’nin ilk hibrit jeneratörü ile İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından düzenlenen “Enerji Verimliliği Ödülleri”nde Büyük Ölçekli İşletme - “Enerji Verimli Ürün” kategorisinde ikincilik ödülünü kazandı. Enerji verimliliğinde önemli bir çözüm olan hibrit teknolojisi ile kazanılan ödülü Teksan Jeneratör Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Ata, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın elinden aldı.

Teksan Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Ata, ödül sevincini hibrit ve yeni çevreci teknolojiler üzerine çalışmalar yürüten Teksan Ar-Ge Merkezi çalışanları ile paylaştı. Rüzgâr ve güneş gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına entegre olarak çalışan hibrit jeneratör yakıttan yüzde 65 tasarruf sağlarken karbon salınımını da yüzde 80 azaltıyor.

 

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