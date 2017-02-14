TEKOSA DAN 10 MİLYAR TL KÂR

Sabancı Holding ‘in elektronik perakende sektörünün öncü markası TeknoSa 2017 hedeflerini basın toplantısı ile açıkladı. 2016’nın yeni iş modelleri, işbirlikleri ile müşterilere yeni ürün ve hizmet sunmaya odaklandıklarını bir yıl olduğunu paylaşan TeknoSa Genel Müdürü Bülent Gürcan, ‘’2016yılının son çeyreğinde 10 milyon TL kar ederek yılı pozitif tamamladık. 2017’ye müşterilerin değişen ihtiyaçlarına paralel olarak daha fit bir şekilde girdik. Şimdi tüm kanallarımızda daha mükemmel bir deneyim için yenilenme atağına başlıyoruz. Yatırımlarımızın odağında mağazamız ve online platformlarımızda hayata geçireceğimiz yenilikler, insan kaynağı ve fark yaratan hizmetler olacak” dedi.