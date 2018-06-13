Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 23°
açık
GÜNCEL EKONOMİ OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK
BİST
93505
ALTIN
193.592
DOLAR
4.6211
STERLİN
6.2106
EURO
5.4478

Teknosa, plaj voleybolu resmi sponsoru oldu

Teknosa, Türkiye Voleybol Federasyonu Plaj Voleybolu Resmi Sponsoru oldu. Teknosa bu sponsorlukla, ulusal ve uluslararası birçok organizasyonun parçası olan plaj voleybolunu yaygınlaştırmayı ve bu sporun Türkiye’deki gelişimine katkıda bulunmayı hedefliyor.

Teknosa, plaj voleybolu resmi sponsoru oldu

Teknosa, Türkiye Voleybol Federasyonu Plaj Voleybolu Resmi Sponsoru oldu. Teknosa bu sponsorlukla, ulusal ve uluslararası birçok organizasyonun parçası olan plaj voleybolunu yaygınlaştırmayı ve bu sporun Türkiye’deki gelişimine katkıda bulunmayı hedefliyor.

13 Haziran 2018 Çarşamba 10:35
2322 Okunma
Teknosa, plaj voleybolu resmi sponsoru oldu

Sabancı Holding iştiraklerinden, Türkiye teknoloji perakendeciliğinin öncü markası Teknosa, Türkiye Voleybol Federasyonu Plaj Voleybolu resmi sponsoru oldu. Bugüne kadar farklı spor dallarında uzun soluklu sponsorluklar gerçekleştiren Teknosa, bu kez olimpiyatların en çok izlenen sporlarından, mücadele, seyir zevkinin yanı sıra hız, adrenalin, eğlence ve coşkunun üst düzeyde olduğu plaj voleyboluna sponsor olarak spora desteğini sürdürüyor.

Sporu yaygınlaştırmayı ve spor yapmaya teşvik etmeyi önemsediklerini dile getiren Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan, “Teknoloji spora, spor teknolojiye ivme kazandırıyor. Gerek spor yapmak gerekse sporu takip edip, izlemek için son teknolojileri tüketicilerle buluşturan bir adres olarak uzun yıllardır spor sponsorlukları gerçekleştiriyoruz. Bu yıl ilk kez Türkiye Voleybol Federasyonu Plaj Voleybolu Resmi Sponsoru olduk. Bu kapsamda Türkiye’de farklı illerde gerçekleşen ulusal ve global plaj voleybolu turnuvalarına destek veriyoruz. Meydanlarda, plajlarda voleybolun heyecanını, dinamizmini yaşatmaya vesile olduğumuz için mutluyuz. Spor, ülkemizin dünyadaki tanıtımı ve gençlerin gelişimi için çok önemli. Biz de Türkiye’nin ve gençliğin markası olarak spora desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

Teknosa, daha önce futbola A Milli Takım düzeyinde, basketbol ve eSpor’a ligler ve özel organizasyonlar çerçevesinde destek verdi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TSKB 2017 YILI ENTEGRE RAPORUNU YAYINLADI
TSKB 2017 YILI ENTEGRE RAPORUNU YAYINLADI
Kuzeyden, basketbol milli takımlar resmi su sponsoru oldu
Kuzeyden, basketbol milli takımlar resmi su sponsoru oldu
MAPFRE Sigorta’da Yeni Mentörlük Programı: “Ment To Be”
MAPFRE Sigorta’da Yeni Mentörlük Programı: “Ment To Be”

banner268

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00pbx

    Copyright © by ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim