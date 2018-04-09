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Teknolojiye ayak uydurun kablolardan kurtulun

Geçmişten günümüze büyüyen ve gelişen teknoloji, elektronik cihazların da küçülmesini sağlıyor. Plantronics, 10 gram ağırlığındaki mobil kulaklığı Explorer 55 ile yüksek ses kalitesi ve uygun fiyatı bir arada sunuyor. Evde, işte veya seyir halindeyken rahatlıkla kullanacağınız Explorer 55, bluetooth bağlantı özelliğiyle sizi kablolardan kurtarıyor.

Teknolojiye ayak uydurun kablolardan kurtulun

Geçmişten günümüze büyüyen ve gelişen teknoloji, elektronik cihazların da küçülmesini sağlıyor. Plantronics, 10 gram ağırlığındaki mobil kulaklığı Explorer 55 ile yüksek ses kalitesi ve uygun fiyatı bir arada sunuyor. Evde, işte veya seyir halindeyken rahatlıkla kullanacağınız Explorer 55, bluetooth bağlantı özelliğiyle sizi kablolardan kurtarıyor.

09 Nisan 2018 Pazartesi 10:51
7781 Okunma
Teknolojiye ayak uydurun kablolardan kurtulun

Her geçen gün yenilikçi tasarımlara şahit olduğumuz teknoloji dünyasında tasarımlar küçülmeye devam ediyor. Çağa ayak uyduran şirketler, yüksek teknolojiyi küçük boyutlara sığdırıyor. Kablosuz kulaklık pazarında dünyanın en önemli oyuncuları arasında yer alan Plantronics, kompakt tasarıma sahip mobil kulaklık modeli Explorer 55’i meraklılarının beğenisine sunuyor. Kişisel asistanınız olarak hayatınızı kolaylaştıracak kompakt tasarıma sahip modeller tasarlayan Plantronics, mobil kulaklığı Explorer 55’e dikkat çekiyor.

Sürücülerin yardımcısı 
Plantronics Explorer 55, bluetooth özellikli mobil kulaklık olarak tasarlandı. Özellikle telefon görüşmelerinde asistanınız olacak kulaklık, bluetooth özellikli cihazlara kolaylıkla bağlanabiliyor. DSP teknolojisine sahip kulaklık, gürültü engelleme teknolojisi ile karşınızdakine sesinizi net bir şekilde ulaştırıyor. Plantronics kalitesiyle kullanıcıya ulaşan Explorer 55, seyir halinde olanlar için büyük kullanım kolaylığı sunuyor. Araç kullanırken çevresel faktörlerin dikkatinizden kaçmasını engelleyen görüşmeleri telefona dokunmadan yapacağınız Plantronics Explorer 55 ile güvenli sürüşün tadını çıkarabilirsiniz. 

Çift telefon tek kulaklık 
Plantronics, Explorer 55 modelini tasarlarken birden fazla telefon kullananları da düşündü. İki telefonla eşleştirilebilen Explorer 55, sizi telefonların yarattığı karmaşadan kurtararak görüşmelerinizi rahatça yapmanıza olanak tanıyor. 11 saate kadar konuşma süresi ve 12 güne kadar bekleme süresi olan Plantronics Explorer 55, kısa bir sürede de tamamen şarj olabiliyor. Siri, Google Now ya da Cortana gibi sanal asistanlara tek bir tuş ile bağlanacağınız Explorer 55 bluetooth kulaklığı; Hepsiburada.com ve Vatan Bilgisayar mağazalarında bulabilirsiniz.
Plantronics Explorer 55 satış fiyatı 99.90 TL’dir.
 

Son Güncelleme: 09.04.2018 11:23
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