“TEKNOLOJİDEN UZAK TUTMAK YERİNE BİLİNÇLİ KULLANMANIN YOLUNU GÖSTERELİM”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yeşilay’ın Kültür, Toplum ve Aile Vakfıyla birlikte İstanbul WOW Otel ve Kongre Merkezi’nde düzenlediği, 15 ülkeden alanında uzman 35 konuşmacının katıldığı 4. Uluslararası Teknoloji Bağımlılığı Kongresi’nin açılışını gerçekleştirdi. Kongreye Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Dr. Fatma Betül Sayan Kaya, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Mili Eğitim eski Bakanı Prof. Dr. Nabi Avcı, Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Recep Akdağ ve Yeşilay Yönetim ve Bilim Kurulu üyeleri ile çok sayıda protokol katıldı. Yoğun ilgilin olduğu kongrede; takip etmek üzere yurt içi ve yurt dışından da yaklaşık 2000 katılımcı yer aldı.

Kongrenin açışında dünyada yaygınlaşan teknoloji bağımlılığına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Evlatlarımızla ortak dil geliştiremezsek, sorunlarımızın çözümü için doğru bir yol bulamayız. Teknolojiden uzak tutmak yerine, bilinçli kullanmanın yolunu göstermeli ve eğitimini vermeliyiz" dedi. Değişim ve yeniliğin insan hayatının temel nitelikleri olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Dünyanın ilk rasathanesini kurmuş, bir dönem dünyanın en mümdit ilim irfan merkezlerine ev sahipliği yapmış bir ülke olarak bizim yeniliklerle bir sorunumuz yoktur, olamaz. Buradaki amacımız teknolojinin bilinçli kullanılması” dedi.



“Teknoloji bağımlılığı toplumu tehdit eder düzeyde”

Teknoloji bağımlılığının genç nüfus başta olmak üzere tüm toplumu tehdit etmeye başladığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Japonya'da 1 milyondan fazla genç sosyal çekilme denilen hastalıktan muzdarip. Araştırmalar bir çocuğun 14 yaşına gelinceye kadar televizyonda 11 bin cinayet sahnesi izlediğini, çizgi filmlerin yüzde 94'ünün ise şiddet gösterdiğini ortaya koyuyor. 12-18 yaş gurubundaki çocuklardan yüzde 22'si internet bağımlılığı sınırında bulunuyor. Gençler günde ortalama asgari 6 saat internette vakit geçiriyor” dedi. Hayatımızı kolaylaştırması gereken teknolojinin bizi hayattan kopardığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, anne ve babalara da seslenerek, “Anne/babalar, eğitimciler olarak bu kötü gidişi eli kolu bağlı bir şekilde izleyemeyiz” dedi.



“Geçmişi örnek gösteren bakış açısıyla hiçbir yere varamayız”

Teknoloji bağımlılığı ile mücadele ederken, geçmişi örnek gösteren bakış açısıyla hiçbir yere varılamayacağının altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Onlar geçti. Televizyonun, bilgisayarın, telefonun olmadığı sohbetin günlük hayatın bir parçası olduğu günleri özleyebiliriz. Zamanı geri döndüremeyeceğimize göre, gelecek için yapabileceklerimizin yollarını aramalıyız” dedi.

Teknolojinin giderek bizi hayattan kopardığına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Tehlike dağdan kopan çığ gibi üzerimize gelmektedir. Teknoloji bağımlılığıyla mücadele ederken şu nokta gözden kaçırılmamalı; artık bizim çocukluğumuzun geçtiği dönemde yaşamıyoruz. Yamalı bir topun peşinden koştuğumuz günler bir daha geri gelmeyecek. Evlatlarımızla ortak dil geliştiremezsek, sorunlarımızın çözümü için doğru bir yol bulamayız. Teknolojiden uzak tutmak yerine, bilinçli kullanmanın yolunu göstermeli ve eğitimini vermeliyiz" diye konuştu. Gerçek dünya ile sanal dünyayı ayıramayan çocukların zihniyetinin teknolojinin etkilerine çok açık olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu konuda okullarımıza ve öğretmenlerimize de çok önemli görevler düştüğünü kaydetti.



“Hayatımızdan çıkarmayalım, ama bilinçli kullanalım”

Kongrenin açılışında konuşan Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk ise, teknolojik alanda yeni nesil araçların hızlı bir şekilde gelişmesi ve yaygınlaşmasının beklenmedik olumsuz sonuçları da beraberinde getirdiğine dikkat çekti. Bu sebeple Yeşilay yakın bir döneme kadar kimyasal bağımlılıklar olarak ifade edilen tütün, alkol ve uyuşturucu gibi maddelerin bağımlılıklarıyla ilgilenirken davranışsal bağımlılıklar kapsamında teknoloji bağımlılığı olgusunu mücadele alanına dahil ettiğini söyleyen Prof. Mücahit Öztürk, “Bizler teknolojiye tıpkı tütün, alkol ve uyuşturucu bağımlılığına benzer şekilde bağımlılık geliştiriyoruz. Bundan dolayıdır ki bugün birçok ülkede artık teknoloji bağımlılığı tedavisi için merkezler açılıyor ve bu alanda ciddi klinik uygulamalar geliştiriliyor” dedi.

Teknolojiyi hayatımızdan çıkarmanın mümkün olmadığını da belirten Prof. Mücahit Öztürk, “Ama bilinçli ve aktif kullanım mümkün. Teknoloji bağımlılığı kapsamında internet, oyun, sosyal medya, online kumar, pornografi bağımlılığı yer almaktadır. Bunlar teknolojinin kötüye kullanımıdır. Bu bağımlılığı önlemek için Yeşilay olarak bilgilendirme ve ‘teknolojiyi nasıl kullanmalıyım’a yönelik eğitim ve farkındalık çalışmalarımız her yaş grubuna özelleştirilmiş şekilde hızla devam ediyor” dedi.



27 Kasım Dünya Kartpostal Günü ilan edildi

4. Uluslararası Teknoloji Bağımlılığı Kongresinin ilk açılış günü olan 27 Kasım, Dünya Kartpostal Günü olarak ilan edildi. PTT ile yapılan işbirliğiyle kongre alanında özel alan kuruldu ve Kuzguncuk Postanesinden 110 yıllık mektup masası getirildi. Yeşilay kartpostalları ve kongre hatıra pulu hazırlandı. 27 Kasım Dünya Kartpostal Günü’nün ilk kartpostalını da Cumhurbaşkanı Erdoğan attı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, teknoloji bağımlılığına karşı tüm çocuklara hitaben gönderdiği kartpostalda şunları yazdı:

“Sevgili çocuklar, teknoloji, hayatımızı esir almak değil kolaylaştırmak için vardır. Sizlerden isteğim, bilgisayarı, telefonu, televizyon bu amaçla kullanmanızdır. Ailenizi, arkadaşlarınızı, okulunuzu, kitaplarınızı, geleceğinizi teknolojiye asla feda etmeyin. Gözlerinizden öpüyorum.” Kongre boyunca katılımcılar kongre alanında sevdiklerine kartpostal atabilecek.”

Basın Bülteni