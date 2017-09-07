‘Teknoloji, sanatsal bilginin transferinde başrolde’

Teknolojinin birçok alanda insana yardımcı olduğunu vehayatı kolaylaştırdığını belirten Öğr. Gör. Karanfil, bilginin yayılmasıaçısından teknolojinin önemli bir işlevi olduğunu söyledi ve “Teknoloji, insaniçin artık protez haline gelmiş durumda. Artık yarı melez insan-cyborg insanhaline geldi. Descartes’ın ‘Düşünüyorum öyleyse varım’ çıkarımı, günümüzdeartık ‘Teknolojiyi kullanıyorum öyleyse varım’ noktasına gelmiş durumda.Teknolojiyi kullanmayan insan hayattan kopmuş demektir” dedi. Öğr. Gör.Karanfil, teknolojinin insan için aynı zamanda bağımlılığa da dönüştüğügünümüzde, insanın bu bağımlılıktan kurtulabilmesinin bireysel olarak mümkünolmadığını söyledi ve teknolojinin insanın protezi olmaktan kurtulmasının paraodaklı olan sistemin değişmesi ile gerçekleşebileceğine vurgu yaptı.
"SERMAYE İHTİYAÇDUYAN SANAT ETKİSİZLEŞİR"
Sunumunda modern teknoloji ile sanatsal bilginindönüşümünün insan ve teknoloji arasındaki ilişkinin de detaylı bir şekildeirdelenmesini gerekli kıldığına vurgu yapan Öğr. Gör. Karanfil, “Odak noktasında para olduğu zaman insanmetalaşıyor. İnsan da, duygular da alınıp satılan bir rezerve dönüşüyor” dedi.Kapitalist toplumda sanatsal ürünlerin alınıp satılabilen meta haline geldiğinibelirten Öğr. Gör. Karanfil, sanatın sermayeye ihtiyaç duyması halinde rolünüyerine getirmesi noktasında etkisiz hale geldiğine işaret etti: “Sermayeyi eldeetmek için sanat, etliye sütlüye karışmayan bir hal alıyor ve muhalif yönündenferagat edip zararsız hale gelmeye başlıyor. Halbuki sanat hayatın gerçekliğiniortaya koymak adına ‘zararlı’ da olabilmeli."
Basın Bülteni
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