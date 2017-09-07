banner181

banner213
banner210
Ana SayfaGÜNCEL

‘Teknoloji, sanatsal bilginin transferinde başrolde’

07 Eylül 2017 Perşembe 13:36
Bu haber 519 kez okundu

ABD’de düzenlenen Eğitim Teknolojileri Kongresi’nde konuşan İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Drama ve Oyunculuk Bölümü Öğr. Gör. Tuğrul Karanfil, teknolojinin sanatsal veriyi geniş kitlelere ulaştırma noktasında önemli bir işlev kazandığına dikkat çekti.

‘Teknoloji, sanatsal bilginin transferinde başrolde'
Dünyanın birçok üniversitesinden akademisyen ve uzmanlarABD’de düzenlenen ‘Eğitim Teknolojileri Kongresi’nde bir araya geldi. ABD’ninMassachusetts eyaletinde bulunan Harvard Üniversitesi’nde 18 Ağustos’tagerçekleştirilen Eğitim Teknolojileri Kongresi’nde konuşan İstanbul AydınÜniversitesi (İAÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Drama ve Oyunculuk Bölümü Öğr. Gör.Tuğrul Karanfil, eğitim teknolojileri bağlamında sanatsal bilginin nasıltransfer edildiğine ilişkin bilgi verdi ve sinemanın eğitim teknolojilerikonusunda önemli bir araç olabileceğine dikkat çekti. Öğr. Gör. Karanfil,kongrede gerçekleştirdiği konuşmada Lecj Majewski’nin ‘Değirmen ve Haç’ (TheMill and The Cross-2011) adlı film özelinde ‘teknoloji ve sanat’ ilişkisiüzerine bir sunum yaptı. Değirmen ve Haç filmine yönelik göstergebilimsel birinceleme yapan Öğr. Gör. Karanfil, eğitim teknolojileri bağlamında sanatsalbilginin nasıl transfer edildiğine ilişkin bilgi verdi ve sinemanın eğitimteknolojileri konusunda önemli bir araç olabileceğine dikkat çekti: “Teknolojivasıtasıyla 1564 yılında yapılmış bir sanat eserinin günümüz sinemasınınimkanlarıyla geniş kitlelere ulaşması; teknolojinin sanatsal veriyi iletmebecerisini kanıtlar.”

Teknolojinin birçok alanda insana yardımcı olduğunu vehayatı kolaylaştırdığını belirten Öğr. Gör. Karanfil, bilginin yayılmasıaçısından teknolojinin önemli bir işlevi olduğunu söyledi ve “Teknoloji, insaniçin artık protez haline gelmiş durumda. Artık yarı melez insan-cyborg insanhaline geldi. Descartes’ın ‘Düşünüyorum öyleyse varım’ çıkarımı, günümüzdeartık ‘Teknolojiyi kullanıyorum öyleyse varım’ noktasına gelmiş durumda.Teknolojiyi kullanmayan insan hayattan kopmuş demektir” dedi. Öğr. Gör.Karanfil, teknolojinin insan için aynı zamanda bağımlılığa da dönüştüğügünümüzde, insanın bu bağımlılıktan kurtulabilmesinin bireysel olarak mümkünolmadığını söyledi ve teknolojinin insanın protezi olmaktan kurtulmasının paraodaklı olan sistemin değişmesi ile gerçekleşebileceğine vurgu yaptı.

"SERMAYE İHTİYAÇDUYAN SANAT ETKİSİZLEŞİR"
Sunumunda modern teknoloji ile sanatsal bilginindönüşümünün insan ve teknoloji arasındaki ilişkinin de detaylı bir şekildeirdelenmesini gerekli kıldığına vurgu yapan Öğr. Gör. Karanfil,  “Odak noktasında para olduğu zaman insanmetalaşıyor. İnsan da, duygular da alınıp satılan bir rezerve dönüşüyor” dedi.Kapitalist toplumda sanatsal ürünlerin alınıp satılabilen meta haline geldiğinibelirten Öğr. Gör. Karanfil, sanatın sermayeye ihtiyaç duyması halinde rolünüyerine getirmesi noktasında etkisiz hale geldiğine işaret etti: “Sermayeyi eldeetmek için sanat, etliye sütlüye karışmayan bir hal alıyor ve muhalif yönündenferagat edip zararsız hale gelmeye başlıyor. Halbuki sanat hayatın gerçekliğiniortaya koymak adına ‘zararlı’ da olabilmeli."



Basın Bülteni
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • EŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAREŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAREŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAR
  • NEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTINEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTINEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTI
  • 1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI
  • İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...
  • BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017
  • TITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜN
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2017 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.