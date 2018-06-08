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Teknoloji grubunda babalar günü'ne özel %30’a varan indirimler başladı

Babalara teknolojiyi sevdiren kampanya Babalar Günü'ne özel yüzde 30'a varan indirimlerle başladı. Bu özel gün için tercih edilen hediyelerin başında ise cep telefonları, tabletler, akıllı aksesuarlar ve oyun konsolları geliyor. İstanbul Bilişim’in başlattığı kampanya haziran sonuna kadar geçerli olacak.

Teknoloji grubunda babalar günü'ne özel %30’a varan indirimler başladı

Babalara teknolojiyi sevdiren kampanya Babalar Günü'ne özel yüzde 30'a varan indirimlerle başladı. Bu özel gün için tercih edilen hediyelerin başında ise cep telefonları, tabletler, akıllı aksesuarlar ve oyun konsolları geliyor. İstanbul Bilişim’in başlattığı kampanya haziran sonuna kadar geçerli olacak.

08 Haziran 2018 Cuma 15:34
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Teknoloji grubunda babalar günü'ne özel %30’a varan indirimler başladı

Teknolojinin hayatımıza kattığı kolaylıklara kayıtsız kalmayan babalarımız özellikle son yıllarda teknolojik yenilikleri yakından takip eder oldu. Babaların bu hallerine ortak olup onları teknolojiye teşvik eden firmalar ise Babalar Günü’ne özel indirimleriyle gençlere kolaylıklar sağlıyor.

Gençler babalarıyla görüntülü konuşmak, anlık mesajlaşmak ve babalarının sosyal medya platformlarında yer almalarını sağlamak amacıyla en çok akıllı telefonları tercih ediyor.

Bu seçenek birbirini hatırlamaya daha az vakit bulabilen modern insan için iyi bir hediye alternatif olarak gösterilirken babalara alınabilecek 4K bir televizyon da bir vakitler siyah beyaz televizyon ile büyümüş olan babanız için zamana meydan okuyan bir hediye seçeneğine dönüşüyor.

Babalara teknolojiyi sevdiren firmalar tüm bunları düşünerek Babalar Günü için ürünlerinde indirime giderken gençler de bu fırsatı mutluğa dönüştürüyor. Türkiye’nin Teknoloji perakendeciliğinin öncü firmalarından biri olan İstanbul Bilişim hem babalara teknolojiyi sevdirmek hem de babaları dijital çağa dâhil etmek için teknoloji ürünlerinde %30'a varan indirimlere gidiyor.

Babalar Günü'ne özel kampanyalarının Haziran sonuna kadar devam edeceğini belirten İstanbul Bilişim Genel Müdürü Levent Menteşe, "Babalarımıza teknolojiyi sevdiren bir firma olma fikrinden hareketle hem babaları hem de gençleri mutlu etmek için tüm teknoloji gruplarında Babalar Günü’ne özel %30 indirime gittik. Ülkemiz gençlerinin ekonomik durumlarını bilen bir firmayız. Babalarına hediye almak isteyen gençlerin istedikleri bu teknolojik ürünleri, kolay alabilmeleri için bu kampanyayı hayata geçirdik. Gençlerimiz hem mutlu olacaklar hem de babalarını mutlu edecekler, bizler ise firma olarak bu mutluluğun bir parçası olacağız” dedi.

Haziran Sonuna Kadar Tüm Elektronik Cihazlarda İndirim

Hem babaları hem de çocukları sevindiren özel kampanyalar ile tıpkı çocukları ebeveynlerini de dijital çağın bir parçası haline getirmeyi hedefleyen İstanbul Bilişim, sadece teknoloji ürünlerinde değil tüm elektronik gruplarında Haziran sonuna kadar indirimler başlattığını da duyurdu.

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