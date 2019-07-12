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Teknofest bu yıl 1 milyon ziyaretçiyi ağırlayacak!

Bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek olan TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali 17-22 Eylül tarihleri arasında, uçuşlara kapatılan Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek. İlk kez geçtiğimiz yıl Eylül ayında 3.havalimanı olarak bilinen İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen ve 4 gün boyunca yarım milyondan fazla kişi tarafından ziyaret edilen festival, vatandaşlardan tam not almıştı.

Teknofest bu yıl 1 milyon ziyaretçiyi ağırlayacak!

Bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek olan TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali 17-22 Eylül tarihleri arasında, uçuşlara kapatılan Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek. İlk kez geçtiğimiz yıl Eylül ayında 3.havalimanı olarak bilinen İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen ve 4 gün boyunca yarım milyondan fazla kişi tarafından ziyaret edilen festival, vatandaşlardan tam not almıştı.

12 Temmuz 2019 Cuma 16:19
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Teknofest bu yıl 1 milyon ziyaretçiyi ağırlayacak!

Geçen yıl 550 binden fazla ziyaretçiyle dünyanın en büyük ikinci havacılık etkinliği olma özelliği taşıyan TEKNOFEST'in bu yıl ise 1 milyon ziyaretçiyi ağırlaması bekleniyor.

Dünyanın en büyük ikinci havacılık festivali olan TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, bu yıl 17-22 Eylül'de Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek. Bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek TEKNOFEST'in tanıtımı, Atatürk Havalimanı Özel Hangarlar Bölgesi'nde yapıldı.

BAŞVURULAR NE ZAMAN BİTECEK?

TEKNOFEST kapsamında gerçekleşen teknoloji yarışmalarında kazanan takımları, toplamda 2 milyon TL'nin üzerinde bir ödül bekliyor. Teknoloji yarışmalarına başvurular www.teknofestistanbul.org adresi üzerinden 28 Şubat'a kadar devam edecek. Yarışmacı takımlara malzeme desteği ve teknik danışmanlık da sunulacak.

TEKNOFEST, ilk yılında sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en önemli havacılık ve teknoloji etkinliklerinden biri oldu. Geçen yıl TEKNOFEST'in yarışmacıları arasında 25 ülkeden dron yarışçıları, 24 ülkeden beyaz şapkalı hackerlar ve 83 ülkeden teknoloji girişimcileri de yer aldı. Bu yıl da yurt dışından takımların TEKNOFEST yarışmalarına başvuruları kabul ediliyor.

1 MİLYON ZİYARETÇİ HEDEFLENİYOR

İlki geçen yıl İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen ve 550 binden fazla ziyaretçisiyle dünyanın en büyük ikinci havacılık etkinliği olan TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali için geri sayım başladı.

Türkiye'nin teknoloji üreten bir topluma dönüşmesini hedefleyen ve "Milli Teknoloji Hamlesi" sloganı ile yola çıkan TEKNOFEST, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi yürütücülüğünde Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu kuruluşları ve üniversitelerin destekleriyle 17-22 Eylül'de Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek.

TEKNOFEST, bu yıl 1 milyondan fazla ziyaretçi hedefliyor.

TEKNOFEST İstanbul'a ASELSAN, ROKETSAN, TAI, Baykar, İGA, İsbak, THY, TÜBİTAK, TÜRKSAT'ın yanı sıra AFAD, BMC, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, DHMİ, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Havelsan, İçişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı, Sivil Havacılık, STM, TEİ, TR Motor, Turkcell, Türk Havacılık Uzay Sanayi, Türk Hava Kurumu ve Ulaştırma Bakanlığı destek veriyor.

Festivalin akademik paydaşları arasında Boğaziçi Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Medipol Üniversitesi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi yer alıyor.

TEKNOFEST 2019'un medya paydaşları arasında Demirören Medya Grubu da bulunuyor.

TEKNOFEST'TE NELER OLACAK?

Toplumun tamamında teknoloji ve bilim konusunda farkındalık oluşturmayı, Türkiye'nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen TEKNOFEST kapsamında, gençlerin geleceğin teknolojileri üzerinde çalışmalarını desteklemek için 19 farklı kategoride teknoloji yarışmaları da düzenlenecek.

TEKNOFEST 2019 kapsamında şu yarışmalar bulunuyor:

"Uçan Araba Tasarım Yarışması, Akıllı Mekanlar Hackathon Yarışması, İnsansız Sualtı Sistemleri Yarışması, Roket Yarışması, Savaşan İHA Yarışması, Robotik Fetih 1453 Yarışması, Yapay Zeka Yarışması, Mini Jet Radyal Kompresör Tasarım Yarışması, Sürü İHA Yarışması, İnsansız Hava Aracı Yarışması, Model Uydu Yarışması, Efficiency Challenge Robo Taksi Yarışması, İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması, Robotik Yarışmaları, Turbo Fan Motor Tasarım Yarışması, Hackİstanbul, Travel Hackathon, World Drone Cup ve Take Off yarışmaları."

Yarışmalara ortaokul, lise, üniversite takımları ve profesyoneller katılabilecek ve katılımcılar, geleceğin teknoloji ürünlerini geliştirecek.

Son Güncelleme: 12.07.2019 16:30
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