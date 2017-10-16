banner181

banner213
banner210
Ana SayfaGÜNCEL

Tekno Ray Solar Altınekin GES ile verimlilik sınırlarını zorluyor

16 Ekim 2017 Pazartesi 14:42
Bu haber 56 kez okundu

Kurmuş olduğu ileri teknoloji santrallerle, Fotovoltaik Güneş Enerjisi Sektörünün en önemli oyuncusu olarak adından söz ettiren Tekno Ray Solar, toplamda 8,4 MW kapasiteli Konya Altınekin Güneş Enerjisi Santralini devreye aldı. Konya Altınekin GES, kurulumu esnasında yapılan ileri teknoloji testler sayesinde, hesaplanan verimlilik değerlerinin %5 üzerine çıkmayı başardı.

Tekno Ray Solar Altınekin GES ile verimlilik sınırlarını zorluyor
Kurulduğu günden bu yana 185 MW gücünde Anahtar Teslimi Güneş Enerjisi Santrali proje referansına imza atarak sektöre liderlik eden Tekno Ray Solar, Konya’da bulunan ve yılda toplam 14.200.000 kWh elektrik üretmesi ön görülen Altınekin GES’ in kurulumunu tamamladı. Kurulduğu günden bu yana ön görülen üretim değerlerinin %5 üzerine çıkmayı başaran Altınekin GES, bu verimlilik değerleri çerçevesinde, yatırım karlılığını Türkiye standartlarının üzerine taşıyacak.
 
Tekno Ray Solar mühendislik standartları ile hayata geçirilen Altınekin santralinde, özellikle gölgelenme konusuna dikkat edilerek, sıra aralıkları standart değerlerin üzerinde tasarlanarak, gerek arızaya müdahale kolaylığı gerekse gölgelenmeden kaynaklı oluşabilecek üretim kayıplarının önüne geçilmiş oldu. Santral bileşenlerini oluşturan Dağıtım Merkezi ve Toplama Merkezlerinin optimum noktalarda yer alması da, kablolama konusunda avantaj sağladı.
İleri teknoloji testlerin yanı sıra, Altınekin GES’te uygulamaya alınan özel numaralandırma sistemi, olası arızaların yer tespitini kolaylaştırarak, anında müdahale çalışmalarını maksimum verimliliğe çıkardı.
 
Teknolojik donanımı ve kusursuz yerleşim düzeni sebebiyle Tekno Ray Solar tarafından bir eğitim üssü olarak da kullanılan Altınekin GES, gerek Türkiye’deki dernekler gerekse yurt dışından gelen ziyaretçilerin de büyük ilgisini görüyor.
 
Türkiye standartları üzerinde ve özel olarak tasarlanan, tüm santrallerde verimliliği artıran Scada ve Uzaktan izleme sistemi ile, üretim değerlerine anlık ulaşabilme imkânı sağlayan Altınekin Güneş Enerjisi Santrali, yıllık ortalama 21 bin üzerinde ağacın kurtarılmasını ve ortalama 9 bin ton CO2 salınımının engellenmesini sağlayacak.
 
En kaliteli santraller, en iyi ürünler ve en verimli tasarım stratejisiyle Tekno Ray Solar tarafından yapılandırılan ve direkt şebekeye bağlı olarak kurulan santral, ürettiği tamamen yerli ve yeşil enerji ile ülke ekonomisine katkı sağlamaya uzun yıllar devam edecek. 
Basın Bülteni
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • EŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAREŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAREŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAR
  • NEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTINEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTINEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTI
  • 1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI
  • İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...
  • BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017
  • TITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜN
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2017 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.