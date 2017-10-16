Tekno Ray Solar Altınekin GES ile verimlilik sınırlarını zorluyor

Kurulduğu günden bu yana 185 MW gücünde Anahtar Teslimi Güneş Enerjisi Santrali proje referansına imza atarak sektöre liderlik eden Tekno Ray Solar, Konya’da bulunan ve yılda toplam 14.200.000 kWh elektrik üretmesi ön görülen Altınekin GES’ in kurulumunu tamamladı. Kurulduğu günden bu yana ön görülen üretim değerlerinin %5 üzerine çıkmayı başaran Altınekin GES, bu verimlilik değerleri çerçevesinde, yatırım karlılığını Türkiye standartlarının üzerine taşıyacak.

Tekno Ray Solar mühendislik standartları ile hayata geçirilen Altınekin santralinde, özellikle gölgelenme konusuna dikkat edilerek, sıra aralıkları standart değerlerin üzerinde tasarlanarak, gerek arızaya müdahale kolaylığı gerekse gölgelenmeden kaynaklı oluşabilecek üretim kayıplarının önüne geçilmiş oldu. Santral bileşenlerini oluşturan Dağıtım Merkezi ve Toplama Merkezlerinin optimum noktalarda yer alması da, kablolama konusunda avantaj sağladı.

İleri teknoloji testlerin yanı sıra, Altınekin GES’te uygulamaya alınan özel numaralandırma sistemi, olası arızaların yer tespitini kolaylaştırarak, anında müdahale çalışmalarını maksimum verimliliğe çıkardı.

Teknolojik donanımı ve kusursuz yerleşim düzeni sebebiyle Tekno Ray Solar tarafından bir eğitim üssü olarak da kullanılan Altınekin GES, gerek Türkiye’deki dernekler gerekse yurt dışından gelen ziyaretçilerin de büyük ilgisini görüyor.

Türkiye standartları üzerinde ve özel olarak tasarlanan, tüm santrallerde verimliliği artıran Scada ve Uzaktan izleme sistemi ile, üretim değerlerine anlık ulaşabilme imkânı sağlayan Altınekin Güneş Enerjisi Santrali, yıllık ortalama 21 bin üzerinde ağacın kurtarılmasını ve ortalama 9 bin ton CO2 salınımının engellenmesini sağlayacak.

En kaliteli santraller, en iyi ürünler ve en verimli tasarım stratejisiyle Tekno Ray Solar tarafından yapılandırılan ve direkt şebekeye bağlı olarak kurulan santral, ürettiği tamamen yerli ve yeşil enerji ile ülke ekonomisine katkı sağlamaya uzun yıllar devam edecek.Basın Bülteni