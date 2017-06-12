"Tekne orucu" tutan çocuklar iftar yaptı

SİİRT (AA) - Siirt'te "tekne orucu" tutan çocuklara özel iftar etkinliği düzenlendi.

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Siirt Belediyesi öncülüğünde İlim Yayma Cemiyeti ve İHH İnsani Yardım Derneği Siirt Şubelerince Naci Kutlu Parkı'nda düzenlenen etkinlikte, Anadolu geleneği olan "tekne orucunu" tutan çocuklar, öğle ezanıyla iftar yaptı.

İlahi ve dua okunan programda yaşları 3 ile 11 arasında değişen yaklaşık 120 çocuk, palyaçolar eşliğinde doyasıya eğlendi.

Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, yaptığı konuşmada çocuklara "orucu ve ibadeti sevdirmek" amacıyla düzenlen etkinlikle çocukların mutluluğuna eşlik ettiklerini söyledi.

Geleneksel tekne orucunu çocuklarla yaşadıklarını ifade eden Taşkın, şöyle konuştu:

"Okunan öğle ezanıyla birlikte yaşları küçük ve tam gün oruç tutamayacak 120 çocuğumuz oruç açtı. Gece aileleriyle sahura kalktılar, şimdi de keyifli bir şekilde oruç açtılar. Biz de onların mutluluklarına eşlik etmeye hem de geleneksel tekne orucunu devam ettirmeye çalıştık."

İlim Yayma Cemiyeti Siirt Şube Başkan Yardımcısı Mehmet Şakir Özmazı da Osmanlı döneminden kalan ve unutulmaya yüz tutmuş bir geleneği kentte yaşatmaya çalıştıklarını belirtti.

"Tekne orucu, Osmanlı döneminde Anadolu'da mutfaklardaki ekmek teknelerinin arkasında öğle ezanıyla orucunu açan çocuklarla ilgili bir meseledir. Tekne ismi de oradan geliyor. Biz de Siirt'te 120 çocuğun katılımıyla organizasyon yaptık." ifadesini kullanan Özmazı, çocuklara orucu sevdirip onları oruca alıştırmayı amaçladıklarını kaydetti.

Anadolu Haber Ajansı