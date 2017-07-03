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Tekirdağ'da yolcu minibüsü seyir halindeyken yandı

03 Temmuz 2017 Pazartesi 12:05
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Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği minibüs, 5 otomobile çarptıktan sonra durabildi

Tekirdağ'da yolcu minibüsü seyir halindeyken yandı
TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yolcu minibüsü seyir halindeyken yandı.

Alınan bilgiye göre, Hakan Karaday'ın kullandığı 59 M 5038 plakalı minibüs, yolcular indikten sonra bakım için sanayi sitesine giderken ilçeye bağlı Gazibey Mahallesi Kurtuluş Caddesi üzerinde motor kısmından çıkan kıvılcımla yanmaya başladı.

Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği minibüs, 5 otomobile çarptıktan sonra durabildi. 

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri geldi. 

Ayaklarında yanıklar oluşan minibüs sürücüsü Karaday, ambulansla Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı. 

Anadolu Haber Ajansı
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