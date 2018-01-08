TEKİRDAĞ LİMAN’NI ALAN CEYNAK'IN HEDEFİ AVRUPA

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından ikinci kez ihaleye çıkarılan Tekirdağ limanının işletme hakkını 347 milyon 100 bin lira teklifle Ceynak kazandı.

2010 yılında da Samsun limanının işletme hakkını 36 yıllığına alan şirket, böylece ikinci limanını bünyesine dahil etmiş oldu.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Cey Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Avcı, "Samsun limanını nasıl Karadeniz'in en önemli lojistik üssü haline getirdiysek, Tekirdağ limanını da teknoloji ile donatacağız ve en kısa sürede İstanbul dahil Trakya Bölgesi'nin genel kargo, konteyner ve Ro-Ro taşımacılığına dair tüm ihtiyacını karşılar hale getireceğiz" dedi.

Hedeflerinin yurt dışına açılmak olduğunu da ifade eden, "Önümüzdeki günlerde Avrupa'da bir liman işletmeciliğini satın aldığımızı duyarsanız şaşırmayın" şeklinde konuştu.