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TEKB'DEN 'İLAÇ YOKLUĞU' İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

24 Ocak 2017 Salı 14:59
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TEKB Yönetim Kurulu Başkanı Turunç: Özellikle son iki aydır halkımızın ilaca ulaşmasında ciddi sıkıntılar yaşanmaktadır. Önemli bir oranda ilaç eczanelerde bulunmamakta, tespitlerimize göre bu oran ilaç piyasasının yüzde 20'lerine kadar yansımıştır.

TEKB'DEN 'İLAÇ YOKLUĞU' İLE İLGİLİ AÇIKLAMA
İSTANBUL (AA) - Tüm Eczacı Kooperatifleri Birliği (TEKB) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Turunç, özellikle son iki aydır halkın ilaca ulaşmasında ciddi sıkıntılar yaşadığını belirterek, "Önemli bir oranda ilaç eczanelerde bulunmamakta, tespitlerimize göre bu oran ilaç piyasasının yüzde 20'lerine kadar yansımıştır. Şayet ilaç yokluğunun nedeni stok yaparak veya kısıtlı ürün sunarak bir kar beklentisi içinde olan ilaç firmaları ise Sağlık Bakanlığının ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun devreye girerek, gerekli inceleme ve araştırmadan sonra yasal takibata geçmesi gerekir." dedi.

TEKB'nin Yenibosna'daki genel merkezinde gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Turunç, ilaç eksikliğinin kabul edilebilir oranda olmadığını, bunun ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini söyledi.

Turunç, ilaç dağıtım alanının önemli bir aktörü olan eczacı kooperatiflerinin, üretimden son kullanıcıya kadar giden süreci takip eden ve bu alandaki paydaşlarla ilgili tarafsız analizler yapabilen kurumlar olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:

"Kamuoyunda, '20 Şubat 2017'de yürürlüğe girecek yüzde 10,65'lik fiyat artışı nedeniyle ilaç sıkıntısı yaşanmaktadır' söylemlerini yok saymamakla birlikte bu olguyla beraber başka nedenlerle de ilaç yokluklarının tetiklendiğini objektif ve adaletli bir yaklaşımla ifade etmek zorundayız. Sanayinin olası kar beklentilerinin dışında üretim pozisyonlarını ayarlayamamaları, İstanbul ve yurt genelinde yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle ilaç sevkıyatında aksamalar yaşanması ilaç yokluğunun nedenleri arasında sayılabilir.

İlaç sıkıntısını tek bir nedene bağlamak adaletli bir yaklaşım değil. Şayet ilaç yokluğunun nedeni stok yaparak veya kısıtlı ürün sunarak bir kar beklentisi içinde olan ilaç firmaları ise Sağlık Bakanlığının ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun devreye girerek, gerekli inceleme ve araştırmadan sonra yasal takibata geçmesi gerekir. Eczacı Kooperatiflerinin merkez ve şubelerindeki depolarında sıkıntısı çekilen hiçbir ürün stoklarda bulunmamakta ve gelen ilaçlar anında talep eden ortaklarımıza homojen bir şekilde ulaştırılmaktadır."

Bu tespitin kendi beyanlarıyla sınırlı kalmaması gerektiğini vurgulayan Turunç, bunun sağlık otoritesi tarafından da kanıtlanmasının önemine işaret etti.

Turunç, Sağlık Bakanlığına çağrıda bulunduklarını belirterek, "Depolarımız, stoklarımız, faturalarımız ve konuyla ilgili her türlü bilgi ve belgeyi kendilerine vermeye yükümlüyüz ve hazırız." dedi.

İlaç sıkıntısının sebebi ve sorumlusu olmadıklarını dile getiren Turunç, "İlaç yokluğu ve yaşanılan sağlık sorunundan gerekli dersler çıkarılarak var olan krizin bir kez daha yaşanmaması için başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere ilaç endüstrisi ve dağıtım kanalları da görev ve sorumlulukları çerçevesinde sorunun krize dönüşmemesi için her türlü duyarlılık ve çabanın içinde olmalıdır. Eczacı kooperatifleri olarak dün, bugün olduğu gibi yarınlarda da meslektaşlarımızın ve halkımızın yanında olacak ve halk sağlığına olan sorumluluğumuzu eksiksiz yerine getireceğiz." ifadelerini kullandı.


Anadolu Haber Ajansı
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