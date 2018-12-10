TEFAL ile yeni sofralar

Çelik kaplamalı Tefal Ingenio Titanium Preference serisi bu yeni yılda lezzet dolu yemekler için ocakta, fırında, buzdolabında ve sofrada yerini alarak mutfakta en büyük yardımcınız olacak.

Tek sap ile ocaktan fırına, buzdolabından sofraya kullanım sunan Tefal Ingenio Titanium Preference ile yemek yapmak daha kolay bir hale geliyor. Çıkarılabilen sapı sayesinde ise içe içe geçerek az yer kaplayan Tefal Ingenio Titanium Preference serisi yapışmaz Titanium Excellence* kaplamasının dayanıklılığı sayesinde güvenle kullanım sağlıyor.

Üstün kaliteli paslanmaz çelikten üretilen Tefal Ingenio Titanium Preference serisi uzun ömürlü performansıyla dikkat çekiyor. Tasarımı ve üretimi Fransa’da yapılan Tefal Ingenio Titanium Preference serisinin sapları 10 kiloya kadar taşıyabilecek şekilde tasarlanarak on yıl boyunca güvenli ve rahat bir kullanım sunuyor.