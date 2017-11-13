Tedarik Zincirlerinde Teknolojinin Drone Uçuşu

1- Dijitalleşme ile verimlilik artıyor

Tedarik zinciri yöneticilerinin % 70'i verimliliği artırmak için bilgi teknolojisi (BT) entegrasyonuna yatırım yapmayı planlıyor. Gerçekleşmesi planlanan yatırımlar sayesinde, yeni işlerin ortaya çıkışı ve tedarik zincirinde web tabanlı süreçlerin daha hızlı benimsenmesi hedefleniyor. Yaygın tedarik zincirinin en verimli şekilde kullanımı için yöneticiler, satıştan lojistike kadar farklı süreçlerin performansını izleyerek departmanlar arası bilgi akışını kuvvetlendirmek istiyor.

2- Dronlar başrolde

Henüz emekleme aşamasında olan drone teknolojisi bildiğimiz dünyayı değiştirmeye geliyor. Birçok büyük şirket drone’ları test ederek ciddiye almaya başlıyor. Tedarik zincirinin çevresel etkilerini ve maliyeti düşürerek hızı arttıracak olan bu teknoloji firmalara cazip geliyor. Günümüzde iş dünyasının üzerinde uçan dronlar beraberinde yeni iş fırsatları doğurarak yeni pozisyonların ortaya çıkmasını sağlıyor. Firmalar zaman içinde bu yeni pozisyonlar için daha çeşitli yetenek arayışlarına girecekler.

PageExecutive Direktörlerinden Ergin Özgür Akpınar, bu konuda global pazardan örnek vererek, “Kısa süre önce küçük dağıtım uçaklarıyla ürün dağıtım denemeleri yapan Amazon gibi büyük oyuncular, bu alandaki yeniliklere de öncülük ediyor. Dronlarla tüketiciye ürün dağıtabilme uygulamaları henüz uzak bir gelecekte gibi görünüyor. Ancak daha iyi pil ömrü gibi akıllı teknolojiye dayalı gelişmelerle, dronların ticari hayatta kullanım alanının yaygınlaşması hızlı olacak.” diyor.

3- Büyük veri analizleri karlılığı arttırarak zamandan kazandırıyor

Büyük veri ve tahminsel analitik, iş dünyasına doğru ve net veri sağlayarak yeni pazarlama sistemlerin gelişmesine yol açıyor. Örneğin, kitap satışlarının soğuk havalarda yükseldiğini keşfeden Rus perakendeciler, çevrim içi satış kanallarında sıcaklık düştükçe kitap önerileri sayısını artırma yoluna gidiyor. Hızlı ve doğru tepki verme yeteneği ise, kısa ömürlü ürün iş modellerinde yararlı oluyor. Önümüzdeki yıllarda internetin yaygın kullanımıyla akıllı algoritmalar hızla devreye girecek. Tedarik zinciri performansını daha da artırmak için, bu algoritmalar insanların planlama davranışlarını 'öğrenecek' ve yapılması gereken kararları tahmin edebilecekler.

4- Mobilite norm haline geliyor

Büyük verilerin gücüyle artan verimlilik ve elde edilen zaman tasarrufu iş dünyasında mobiliteyi standart haline getiriyor. Her geçen gün masa üstü ve diz üstü bilgisayarlarından sıyrılan tedarik zinciri yöneticileri mobil cihazlara ve tabletlere yöneliyor.

Akpınar, konuyla ilgili olarak “Tedarik zincirinin gerçek zamanlı olarak güncellenmesi, yöneticilerin ve ekiplerin çekirdek sistemlere kolay erişmesini gerektiriyor. Gerçek mobiliteye ulaşmak için şirketler ve yöneticiler hem BT entegrasyonunun önemini anlamalı ve hem de bölgede uzmanlaşmış bilgi birikimi olan kişileri güvenlik konusunda özel önemle seçmelidirler.” yorumunda bulunuyor.

Alt yapı iyileştirmeleri, tedarik zinciri iş akışlarını geliştirmeye devam ederken mobilite de iş dünyasında bir standart haline geliyor. Diğer yandan birçok şirket ve tedarik zinciri yöneticileri göreceli olarak eski sistemlere bağımlı olduğundan, mobil çalışmaya geçiş uygulanmasının zaman alacağı öngörülüyor.

5- Yetenekler değişiyor

Teknoloji ilerlemeye devam ederken, beceri boşlukları belirginleştikçe işe alınan yetenekler de değişim gösteriyor. Küreselleşmeyle yetenek havuzu genişlemiş olsa da, teknolojideki değişimlerin sıklığı, uzmanlaşmış becerilere ihtiyacı da arttırıyor.

Büyük verilere, derin analizlere ve yeni teknolojilerle ilgili tecrübeye dayanan modern sistemler ile çalışabilenler firmaların gözünde öne çıkıyor. Çevik, hızlı öğrenen, değişiklikleri kolaylıkla benimseyen yetenekler geleceğin yıldızı olmaya aday görülüyor.

İş dünyasının 2017 trendlerini inceleyerek yol haritası çıkaran Page Executive danışmanları, yükselişte olan tedarik zinciri yönetimi eğilimlerini belirledi.Basın Bülteni