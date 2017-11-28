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Team Boğaziçi Dreamhack finalinde

28 Kasım 2017 Salı 12:20
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Dünyanın en büyük E-Spor organizasyonlarını gerçekleştiren Dreamhack, 01-04 Aralık 2017 tarihleri arasında İsveç’in Jönköping kentinde Dreamhack Winter 2017’yi gerçekleştirecek.

Team Boğaziçi Dreamhack finalinde
CC Media tarafından desteklenen Team Boğaziçi E-Spor klubünün Arena of Valor oyununda mücadele eden takımı,­ gösterdiği büyük başarı ile 1994 yılından beri çeşitli ülkelerde gerçekleştirilen bu prestijli elektronik spor etkinliğine katılım hakkını elde etti. Dreamhack kapsamında düzenlenen bir etkinlik olan Dreamhack Winter 2017, dünyanın birçok ülkesindeki en başarılı takımları ağırlıyor. Team Boğaziçi E-spor klübü, 21 takımın katılımıyla gerçekleşen Arena of Valor Avrupa elemesinde birinciliği elde ederek, İsveç’te düzenlenecek NPT Dreamhack Finaline katılma başarısına ulaştı ve aynı zamanda Dreamhack’i kazanan ilk Türk takımı olma ünvanına da sahip oldu.
MOBA heyecanını mobil platforma taşıyan Arena Of Valor’da takımlar ElectronicSports League (ESL) üzerinden haftalık olarak yapılan etkinliklerde mücadele ediyorlar. Team Boğaziçi, 29 Ekim 2017 tarihinde ödülü 1500 USD olan turnuvada birinciliği elde etti; para ödülünün yanı sıra DreamhackWinter 2017’ye katılım hakkı da kazandı. Beş kişiden oluşan Team Boğaziçi, 01- 04 Aralık tarihlerinde düzenlenecek etkinlikte Türkiye’yi temsil edecek.

21 takımlık Avrupa Elemesi’nin lideri Team Boğaziçi 
CC Media Direktörü Güven Çelikkaya, CC Media olarak yönetimini gerçekleştirdikleri Team Boğaziçi takımının önemli bir e-spor başarısına imza attığını belirtti. Çelikkaya, Team Boğaziçi’nin hem Türkiye temsilcisi hem de 21 Avrupa ülkesinin birincisi olarak turnuvaya katıldığını söyleyerek turnuva ile ilgili şu bilgileri paylaştı: “İsveç, Almanya, İngiltere, İspanya, İtalya ve Fransa ülkelerinde gerçekleştirilen elemelerin sonucunda, kazanan takım kendi ülkesini temsil etme hakkını elde ediyor. Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 21 farklı Avrupa ülkesinden katılan takımlar ise, bir araya gelerek oluşturulan Avrupa elemesini geçerek turnuvaya katılım hakkı sağlayabiliyor.Dreamhack, bu turnuvayı kazanan takımı da ülke temsilcisi olarak kabul ediyor. Team Boğaziçi Avrupa elemesini de kazanarak, bu anlamda e-spor’da son dönemde ülkece elde ettiğimiz başarılara bir yenisini daha eklemiş oldu.”

CC Media E-Spor Direktörü Umur Akıncı’nın yönetimini üstlendiği Team Boğaziçi, Gökberk "Babaanne" Çeri, Gökhan Serkan "Nox" İnce, Ozan "Ganja" Keskin, Ahmet H. "Leomera" Erdöl, Berdan "MEDIC" Akkaya’dan oluşuyor.


CC Media Hakkında
CC Media, Türkiye ve MENA bölgesinde faaliyet gösteren, Influencer Marketing ve Video İçerik alanında uzmanlaşmış bir yeni medya firmasıdır. CC Media anlaşmalı olduğu Youtuber, Twitch TV Yayıncısı, Instagram ünlüsü gibi sosyal ağlarda yüksek takipçi sayılı internet yetenekleri ile birlikte markalara yönelik ‘’Influnecer Marketing’’ ve ‘’Online Video İçerik'‘ çalışmaları yapmaktadır. Eğlence, oyun, moda & makyaj, teknoloji ve lifestyle gibi birçok alanda içerik üreten sosyal medya yetenekleriyle beraber, markalar yönelik hem Türkiye hem de Ortadoğu bölgesinde global birçok marka ile yüzlerce farklı online içerik üretimi gerçekleştirilmiştir. 
www.ccmediahouse.com

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