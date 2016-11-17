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TCMB’DEN 700 MİLYON DOLAR EK LİKİDİTE

17 Kasım 2016 Perşembe 11:35
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Merkez Bankası TL varlıklarını dengelemeye yönelik olarak piyasalara 700 Milyon Dolarlık ek likidite sağladı. TCMB’nin bu adımını değerlendiren Destek Yatırım Menkul Değerler Araştırma Uzmanı Kutay Gözgör, rezerv opsiyon katsayılarının azaltılmasının kur üzerindeki etkisinin şimdilik sınırlı olduğunu belirtti.

TCMB'DEN 700 MİLYON DOLAR EK LİKİDİTE
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) TL varlıklarının değer kaybetmesi sonrası para politikasında teknik ayarlamalarına devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda Döviz depoları için yeniden limit uygulamasını getiren TCMB, finansal sisteme ek döviz likiditesi sağlamak amacıyla rezerv opsiyon kat sayılarında (ROK) değişikliğe gitti. Rezerv opsiyon kat sayı dilimlerinin azaltan TCMB, piyasalara yaklaşık 700 milyon ABD doları ek likidite sağlamış oldu. Uygulamayla TCMB döviz bolluğu yaratarak TL’nin değer kazanmasına sağlamayı hedefliyor. TCMB gevşek para politikasına devam etmek istese de TL varlıklarında yaşanan değer kayıplarına göre zaman zaman sıkılaştırıcı hamleler yaptığını görüyoruz. Rezerv Opsiyon Kat sayılarında yapılan değişiklik aynı zamanda bankacılık sektörü maliyetlerini de olumlu etkileyebilecektir. TCMB, TL’yi dengede tutarak bankacılık sektörünü desteklemeye ve kredi maliyetlerini azaltmaya yönelik yöntemlerini kullanmaya devam edecektir.

Adımın etkisi sınırlı kaldı
Sağlanan ek döviz likiditesi TL varlıklarını desteklemekte sınırlı kalabilir. Daha öncesinde yapılan uygulamaların TL varlıklarını desteklemekte sınırlı olduğunu gördük. ROK hamlesi sonrası Dolar TL paritesi bir miktar aşağı yönlü hareket etse de yeni bir ara düşen trendin başlayabilmesi için 3.300 destek seviyesinin aşağısında kalıcılık sağlanması önemli olabilecektir. FED’in Aralık ayında olası bir faiz artışını % 90 ihtimalle fiyatlamaya başlayan piyasalar küresel anlamda dolar talebini yükselttiğini görüyoruz. Özellikle FED’İn aralık ayı toplantısı oldukça önemli olacaktır. Nokta tahminler (dot-plots) aracılığıyla FED 2017 yılı para politikasına yönelik beklentilerini açıklayacak. FED, 2017 yılında hızlı bir faiz artışı olabileceğine yönelik mesajlar verirse Doların değer kazanım süreci devam edebilir.
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