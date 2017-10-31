Tchibo, Dünyanın En Büyük 3. Organik Pamuk Tedarikçisi

Tüketicilerini yenilikçi perakende anlayışıyla buluşturan Tchibo, 2016 yılında organik pamuk içeren 40 milyondan fazla tişört, pijama ve yatak çarşafı üreterek, Textile Exchange’in 2017 Organik Pamuk Pazar Raporu’na göre dünyanın en büyük üçüncü organik pamuk ürünleri tedarikçisi oldu. Çevre ve insan sağlığına odaklanarak büyük başarılar elde eden Tchibo, pamuklu tekstil ürünlerinin yüzde 80’nini hâlihazırda sürdürülebilir ekili alanlardan elde ediyor ve bu oranı 2020 yılında yüzde 100’e çıkarmayı hedefliyor.

Tüm dünyada organik pamuk oranı yüzde 0,4 gibi sınırlı bir orana sahipken zoru başaran Tchibo, WWF (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) ve Solidaridad and Pesticide Action Network tarafından oluşturulan Sürdürülebilir Pamuk Sıralaması’nda da dünyanın en büyük 75 pamuk işleyicisi arasında 2’nci oldu.

Tchibo’dan 30 milyar litre su tasarrufu

Pamuğun yetiştirilmesini ve satılmasını destekleyen, kar amacı gütmeyen bir organizasyon olan Textile Exchange üyesi Tchibo, Organik İçerik Standardı’nı (OCS) kullanarak sürdürülebilir tarıma olan talebi artırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Tchibo DOĞA DOSTU çalışmalarıyla, 11 bin 500 olimpik yüzme havuzunu doldurmaya yetecek kadar 30 milyar litre su tasarrufu sağladı. Aynı zamanda Tchibo, böcek ilacı kullanımını azaltarak 24 bin varil ham petrole eşdeğer hacimdeki 3,5 milyon kilogram ilaçtan da tasarruf etti.

Tchibo Hakkında:

Benzersiz bir iş modeline sahip olan Tchibo; 8 ülkede 1000’den fazla mağaza, 22.300 satış noktası ve internet mağazaları ile müşterilerine hizmet vermektedir. Şirket bu çok kanallı dağıtım sistemini, her hafta değişen gıda dışı ürünlerle birlikte, kahve ve kapsüllü kahve makinesi Cafissimo’yu sunmak üzere kullanmaktadır. 2015 yılında dünya genelindeki 12.200 çalışanıyla 3,4 milyar Euro kazanç sağlayan Tchibo; Avusturya, Çek Cumhuriyeti, Almanya ve Polonya’da kavrulmuş kahve pazarının lideri ve Avrupa’nın önde gelen e-ticaret şirketlerinden birisidir.

1949’da Hamburg’da kurulan aile şirketi, uyguladığı sürdürülebilir politikalar sayesinde, 2012 yılındaki Kurumsal Ahlak ve Çevresel Lojistik Ödülü ve 2013 yılındaki Federal Hükümet KSS Ödülü başta olmak üzere birçok ödüle layık görülmüştür.

Basın Bülteni