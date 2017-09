Tchibo Cafissimo Kahve Makineleri Artık Migros ve Macrocenter’larda

68 yıldır kahvede tazelik ve kalite denince akla ilk gelen markalardan biri olan Tchibo’nun her yerde ve günün her anında mükemmel kahvenin tadını çıkarmak isteyenler için sunduğu Cafissimo kahve makineleri, artık seçili Migros ve Macrocenter’larda. Kahve tutkunlarının kolayca lezzetli kahveler hazırlamasına imkan veren Cafissimo kahve makinelerinin üç ayrı modeli, seçili Migros ve Macrocenter’larda satışa sunuluyor.



Cafissimo’nun seçili Migros ve Macrocenter’larda bulunan Classic, Pure ve Latte modelleri mükemmel lezzette bir espresso, caffè crema, filtre kahve veya çay hazırlayabilmeniz için üç kademeli basınç sistemine sahip. Hızlı ısınan, enerji tasarrufu için otomatik kapanan ve kolayca temizlenebilen Cafissimo kahve makineleri, farklı renk seçenekleriyle mutfağınızın şıklığını da tamamlıyor. Cafissimo kahve makinelerinin yanı sıra mükemmel bir lezzete sahip kahve kapsülleri; Caffe Crema Rich Aroma, Espresso Elegant Aroma, Espresso Brasil, Coffee Intense Aroma, Black’N White, Coffee Ethiopia’da seçili Migros ve Macrocenter raflarında yerini alıyor.



21 Eylül - 4 Ekim tarihleri arasında, üç kademeli basınç sisteminin yanı sıra süt köpürtme özelliğine de sahip Cafissimo Latte , 4 farklı renk seçeneğiyle 699,95 TL yerine 599,95 TL’ye www.tchibo.com.tr internet mağazasında, Tchibo ve seçili Migros ve Macrocenter’lar üzerinden Tchibo takipçileriyle buluşuyor. Dört farklı rengiyle Cafissimo Classic 549,95 TL’den, üç farklı rengiyle Cafissimo Pure ise 249,95 TL’den satışa sunuluyor.



Tchibo Hakkında:

Benzersiz bir iş modeline sahip olan Tchibo; 8 ülkede 1000’den fazla mağaza, 22.300 satış noktası ve internet mağazaları ile müşterilerine hizmet vermektedir. Şirket bu çok kanallı dağıtım sistemini, her hafta değişen gıda dışı ürünlerle birlikte, kahve ve kapsüllü kahve makinesi Cafissimo’yu sunmak üzere kullanmaktadır. 2015 yılında dünya genelindeki 12.200 çalışanıyla 3,4 milyar Euro kazanç sağlayan Tchibo; Avusturya, Çek Cumhuriyeti, Almanya ve Polonya’da kavrulmuş kahve pazarının lideri ve Avrupa’nın önde gelen e-ticaret şirketlerinden birisidir. 1949 yılında Hamburg’da kurulan aile şirketi, uyguladığı sürdürülebilir politikalar sayesinde, 2012 yılındaki Kurumsal Ahlak ve Çevresel Lojistik Ödülü ve 2013 yılındaki Federal Hükümet KSS Ödülü başta olmak üzere birçok ödüle layık görülmüştür.











Basın Bülteni