T.C. Batum Başkonsolosu Koçak’tan Hopa TSO’ ya ziyaret

Bir süre önce T.C. Batum Başkonsolosluğu görevine getirilen ve Hopa Ticaret ve Sanayi Odası yöneticilerinin makamında ziyaret ettiği Başkonsolos Makbule Koçak Hopa TSO’yu ziyaret etti. Hopa’ya gelen Başkonsolos bir dizi ziyaret kapsamında Hopa TSO yönetimi ve HOPAPORT Genel Müdürü Meriç Burçin Özer’inde katıldığı bir toplantı gerçekleştirdi.

Hopa TSO’ ya iadeyi ziyarette bulunan Başkonsolos toplantıda yaptığı açıklamada “Görev bölgesi olan Acara Özerk Cumhuriyeti, yakın komşumuz ve stratejik ortağımız olan Gürcistan ile aramızdaki geçiş noktası olarak ve tarihi, kültürel bağlarımız nedeniyle ilişkilerimizde özel bir önemi haizdir. Bu bilinçle gençlere önem vermekte ve iki dost ülke olduğumuzu onlara anlatma çabası içerisindeyiz. Her geçen gün artan yük ve yolcu trafiğine geçit sağlayan Sarp-Sarpi Sınır Kapısı’nda devam etmekte olan çalışmaların tamamlanması ekonomik ve beşeri ilişkilerimize şüphesiz olumlu katkı yapacaktır” ifadelerini kullandı.

Yönetim Kurulu Başkanı Akyürek, ziyaretlerinden dolayı Başkonsolos Koçak’a teşekkür ederek “ iki dost ülke Türkiye ve Gürcistan açısından Acara Özerk Cumhuriyeti ile iyi ilişkilerin öneminin farkındayız ve özerk bölge Başkanı ile iyi ilişkiler kurduğumuzu düşünüyoruz”. Son dönemde nakliyecilerin Gürcistan’ın Azerbaycan sınır kapsıdan sorun yaşadığımı ve araçların çevrilerek Tiflis’e geri gönderilmektedir. Bu durumun yoğunlaşmasının ardından yapılan girişimlerle araçların bir kısmının geçişinin sağlandığını öğrendik fakat sorun ortadan kalkmamıştır, Tiflis Gez gümrüğüne dönen tırların hiçbir açıklama yapılmaksızın bekletilmektedir. Bu konuda açıklama bekliyoruz” diye konuştu.

Başkonsolos Koçak, konunun yakından takip edildiğini kendisine iletilen bilgileri Tiflis Büyükelçiliği ile paylaşarak sorunun çözümüne katkı sağlamaya çalıştıklarını, hatta Bakan yardımcıları ile görüşülerek çözüm için çaba sarf ettiklerini söyledi.

Sorun hakkında Gürcü makamları ile yoğun bir görüşme trafiği içerisinde olduklarını ifade eden Koçak, sözlerini tamamlayarak ev sahibi Hopa TSO’ ya teşekkürlerini sundu ve Oda anı defterini imzalayarak ziyaretini sonlandırdı.

