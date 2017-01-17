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TBMM'den Kızılay'ın kan bağışı kampanyasına destek

17 Ocak 2017 Salı 13:32
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TBMM Başkanlığı, Türk Kızılayının başlattığı "Kan Acil Değil Sürekli İhtiyaçtır" kampanyasına destek vermek amacıyla, Mecliste kan bağışı kampanyası düzenledi. Meclis Şeref Kapısı önünde hazırlanan Kızılay standı, bugün ve yarın kan bağışçılarına hizmet verecek. TBMM Genel Sekreteri Mehmet Kumbuzoğlu, konuşmasının ardından TBMM'deki kampanya kapsamında ilk kan bağışını kendisi yaptı.

TBMM'den Kızılay'ın kan bağışı kampanyasına destek
TBMM (AA) - TBMM Başkanlığı, Türk Kızılayının başlattığı "Kan Acil Değil Sürekli İhtiyaçtır" kampanyasına destek vermek amacıyla, Mecliste kan bağışı kampanyası düzenledi.

Meclis Şeref Kapısı önünde hazırlanan Kızılay standı, bugün ve yarın kan bağışçılarına hizmet verecek. 

Kampanya için düzenlenen törende konuşan TBMM Genel Sekreteri Mehmet Kumbuzoğlu, Türk Kızılayının başlattığı "Kan Acil Değil Sürekli İhtiyaçtır" kampanyasına Meclis olarak destek vermekten mutluluk duyduklarını belirtti. 

4 Ocak'ta Türkiye genelinde yapılan kan bağışıyla, Türk Kızılayının 148 yıllık tarihinde bir günde en fazla kan bağışını topladığını ve rekor kırdığını vurgulayan Kumbuzoğlu, Kızılaya yeni rekorlar için destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

Kumbuzoğlu, konuşmasının ardından ilk kan bağışını kendi yaptı.

TBMM Genel Sekreter Yardımcısı Erbay Kücet de kampanyaya destek vererek, kan bağışında bulundu. 





 


Anadolu Haber Ajansı
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