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TBMM'nin yeni başkanı belli oldu

TBMM Genel Kurulu, yeni Meclis Başkanı'nı seçmek üzere TBMM Geçici Başkanı Celal Adan başkanlığında toplandı. Birinci ve ikinci turda 4 aday da yeterli oy sayısı olan 400'e ulaşamadı. Üçüncü turda 336 oy alan Mustafa Şentop TBMM’nin yeni başkanı oldu.

TBMM'nin yeni başkanı belli oldu

TBMM Genel Kurulu, yeni Meclis Başkanı'nı seçmek üzere TBMM Geçici Başkanı Celal Adan başkanlığında toplandı. Birinci ve ikinci turda 4 aday da yeterli oy sayısı olan 400'e ulaşamadı. Üçüncü turda 336 oy alan Mustafa Şentop TBMM’nin yeni başkanı oldu.

25 Şubat 2019 Pazartesi 10:00
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TBMM'nin yeni başkanı belli oldu

TBMM Başkanlığı seçiminde, adaylar, birinci turda seçilebilmek için gerekli olan 400 oya ulaşamadı. TBMM Genel Kurulunda, birinci tur yapılan oylamada 528 milletvekili oy kullandı. İlk tur oylamada, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop 322, CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay 120, HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü 45, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz 35 oy aldı. 6 oy da geçersiz sayıldı.

TBMM Genel Kurulu'nda ikinci tur oylamaya geçildi. İkinci turda AK Partili Şentop 333, CHP'li Altay ise 126, HDP'li Kemalbay 46, İYİ Partili Filiz 35 oy aldı. Yeterli çoğunluk sağlanamadı.

3'ÜNCÜ TUR'DA ŞENTOP

TBMM Başkanlığı seçiminin üçüncü turunda AKP Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop, 336 oy alarak salt çoğunluğu sağladı ve TBMM'nin yeni Başkanı oldu.

TBMM Genel Kurulunda üçüncü tur oylamaya 542 milletvekili katıldı.

Oylamada, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop 336, CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay 124, HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü 46, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz 33 oy aldı. 3 oy da geçersiz sayıldı. 

ŞENTOP'TAN TEŞEKKÜR KONUŞMASI

TBMM Genel Kurulundaki 3. tur oylamanın ardındanMeclis Başkanlığına seçilen Mustafa Şentop, bir teşekkür konuşması yaptı.

Şentop, dünya tarihinin müstesna siyasi kurumlarının başında gelen TBMM'nin Başkanlığına seçilmesinden dolayı hakkında gösterdikleri itimat ve teveccüh için milletvekillerine teşekkür etti. 

Bunun kendisi için çok büyük bir mazhariyet olduğunu dile getiren Şentop, "Bugün yüce heyetinizin oylarında tecelli etmiş olan, aziz milletimizin de itimadıdır. Bunu hep birlikte giriştiğimiz millet yolunda hizmet için bahşedilmiş bir vesile, bir zemin olarak görüyorum. Bu millet itimadının bana yüklediği mesuliyet, biliyorum ve hepiniz de bilirsiniz ki pek ağırdır. Sizlerin yardım ve desteğinin devamı, bu ağır mesuliyetin yerine getirilmesinde en büyük yardımcım olacaktır. Cenabıhak, beni sizlere ve aziz milletimize karşı mahcup etmesin." diye konuştu. 

Son Güncelleme: 25.02.2019 10:10
Anahtar Kelimeler:
AkpMustafa ŞentopTbmm
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