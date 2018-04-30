Tavşan Peter, McDonald’s’larda!

İngiliz yazar Beatrix Potter’ın 1902 yılında yayımlanan kitabıyla yer altından çıkan Tavşan Peter, tam 116 yıldır maceradan maceraya koşuyor. Onu diğerlerinden farklı kılan ise üzerinden çıkarmadığı mavi ceketi ve bitmek tükenmek bilmeyen enerjisi… Mayıs ayı boyunca McDonald’s restoranlarında Happy Meal menü alan çocuklar, Peter’ın renkli dünyasına misafir oluyor.



Peter kimi zaman kale önünde savunma yapıyor, kimi zaman çemberle oynuyor. Çocuklar ise birbirinden eğlenceli 10 farklı oyuncakla bu sevimli kahramanın farklı yönlerini keşfetmekle kalmıyor, hayal güçlerini de geliştiriyor. Tavşan Peter, 8,95’ten başlayan fiyatlarla Happy Meal menülerinde.



Türkiye’de McDonald’s

‘BrandZ En Değerli 100 Küresel Marka’ çalışmasına göre dünyanın en değerli 10’uncu markası olan ve Türkiye’de ilk restoranını 1986 yılında açan McDonald’s, 2005 yılından bu yana Anadolu Grubu (Anadolu Endüstri Holding) çatısı altında faaliyet göstermektedir. McDonald’s, bugün yaklaşık 260 restoranı ve 6000 civarında çalışanı ile yılda 100 milyon kişiye hizmet vermektedir. McDonald’s, sunduğu ürün ve hizmetlerin %98’ini Türkiye’de üretim yapan tedarikçilerden temin etmektedir.



McDCafé

McCafé yaklaşık 20 yıl önce Avustralya’da doğmuş bir konsepttir. Dünyada 32 ülkede 1300’den fazla restoranda faaliyet gösteren kahve zinciri McCafé, Türkiye’de McDCafé adıyla 25 McDonald’s restoranında hizmet vermektedir. McDCafé’lerde, Espresso’dan Capuccino’ya, Flatwhite’dan Americano’ya, Latte’den Türk kahvesine, Frappe’den, Smoothie’ye kadar, birçok sıcak ve soğuk içecek seçeneklerinin yanında birbirinden lezzetli kek ve muffin gibi damak zevkine hitap eden yiyecekler de bulunmaktadır.



McDonald’s Çocuk Vakfı Hakkında

1974 yılında ABD’de kurulan günümüzde 64 ülkede faaliyet gösteren RMHC’nin (Ronald McDonald House Charities) bir uzantısı olarak Türkiye’de 2001 yılında faaliyete geçen McDonald’s Çocuk Vakfı’nın misyonu, çocukların sağlığı ve mutluluğu için projeler gerçekleştirmektir. McDonald’s Çocuk Vakfı, bu misyon çerçevesinde bugüne kadar 25 yerleşim merkezindeki 29 sağlık kuruluşunda 49 proje gerçekleştirmiştir. Bu projelerden yararlanan çocuk sayısı 200 bin’e yaklaşmış ve Vakfa 1,5 milyon doların üzerinde ayni ve nakdi bağış yapılmıştır.

McDonald’s Çocuk Vakfı 2012 yılında gerçekleştirilen Şişli Etfal Hastanesi Gelişimsel Pediatri Servisi’nin inşa ve teşrifi projesi ile RMHC’nin en prestijli ödüllerini kazandı. Şişli Etfal Hastanesi Gelişimsel Pediatri Servisi Projesi kendi kategorisinde ‘En İyi Proje’ ödülünü alırken, RMHC’nin en büyük ödülü olan Kim Hill seyirci ödülüne layık görüldü.