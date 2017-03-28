TAV ZAGREB’DE YENİ TERMİNALİ AÇTI

Havalimanı işletmeciliğinde Türkiye’nin dünyadaki önde gelen markası TAV Havalimanları’nın içinde yer aldığı konsorsiyum tarafından işletilen Zagreb Havalimanı’nda yeni yolcu terminali açıldı. Yılda 5 milyon yolcuya hizmet verebilecek yeni terminalin açılışı için düzenlenen törene Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, Ulaştırma Bakanı Oleg Butkovic, TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, BTA İcra Kurulu Başkanı Sadettin Cesur’un da aralarında olduğu yaklaşık 500 davetli katıldı.



TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener “Hırvatistan’da son 10 yılda gerçekleştirilen en büyük altyapı yatırımı olan yeni yolcu terminali modern mimarisi ve son teknolojiye sahip altyapısıyla Zagreb’i bölgenin de öne çıkan havalimanlarından biri haline getirecek. Havalimanı yapım ve işletmesinde tüm dünyada tercih edilen bir marka olarak bu projede yer almaktan memnuniyet duyuyoruz. Uluslararası ortaklarımız Group ADP ve Bouygues ile Avrupa’da gerçekleştirdiğimiz ilk proje Zagreb oldu; ikinci proje ise Küba Havana olacak. Türkiye ve Hırvatistan arasındaki iyi ilişkilerin ve işbirliğinin daha da gelişmesine katkı sunacağına inanıyoruz” dedi. Yaklaşık 330 milyon avro yatırımla hayata geçirilen yeni terminal 65 bin metrekarelik alana, sekiz yolcu köprüsüne, 30 check-in kontuarına ve 1 100 araçlık bir otoparka sahip. Önümüzdeki dönemde terminal kapasitesinin yıllık 8 milyon yolcuya kadar çıkarılması planlanıyor. TAV, Zagreb Havalimanı’nı 2042’ye kadar işletecek.



TAV Havalimanları’nın projeyi yürüten konsorsiyumda yüzde 15 payı bulunuyor. Konsorsiyum Zagreb Havalimanı’nın işletmesini Aralık 2013’te devraldı. Yeni terminal inşaatı Mayıs 2014’te başladı. Zagreb Havalimanı 2016’da, önceki yıla göre yüzde 7 artışla yaklaşık 2,8 milyon yolcuya hizmet verdi.



BTA yeni markalarıyla Zagreb’de

TAV Havalimanları iştiraki BTA da Zagreb Havalimanı’ndaki yeni terminalin hizmete girmesiyle birlikte operasyonunu genişletti. Havalimanındaki yiyecek içecek noktalarının sayısını 11’e ulaştıran BTA, Zagreb’de çift haneli büyüme bekliyor. Yurt içinde 5, yurtdışında 11 havalimanında yiyecek içecek hizmeti sunan BTA, Zagreb’de 13 yıllığına yiyecek-içecek alanlarını işletecek. BTA İcra Kurulu Başkanı Sadettin Cesur “Misafirlerimizin ihtiyaç ve beklentilerini yakından takip ediyor ve ona uygun konseptler hayata geçiriyoruz. Zagreb’de de bunu tekrarlayacağız. Sevilen konseptlerimiz Cakes&Bakes, Needstop, BrewMark ve POM ile hizmet verirken, yeni markalarımız ev yapımı doğal dondurmaları, butik pastane ürünleri ve kaliteli kahveleri ile Antonia ve dünya sokak lezzetlerinin çeşitliliğini ve canlılığını yansıtan Spread’i de misafirlerimizle ilk defa burada tanıştıracağız. Zagreb Havalimanı’nda günde ortalama 2 bin 500 misafirimize hizmet vereceğiz” dedi.



BTA, Zagreb Havalimanı yiyecek-içecek alanlarının işletmesi için açılan ihaleyi Ekim 2015’te kazandı ve Ağustos 2016’da faaliyete başladı. BTA, terminal içindeki yiyecek-içecek alanlarını işletmenin yanı sıra sekiz havayolunun uçak içi ikramlarını hazırlıyor ve havalimanındaki tek özel yolcu salonunu işletiyor.