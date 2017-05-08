TAV, “Yılın Ulaştırma Projesi” ödülü

Havalimanı inşaatında dünyada ilk sırada yer alan TAV İnşaat, sektörün saygın yayınlarından MEED tarafından Dubai’de düzenlenen MEED Quality Awards for Projects yarışmasında ödüllendirildi. TAV- Al Arrab Contracting Ortak Girişimi tarafından gerçekleştirilen Riyad King Khaled Havalimanı Terminal 5 Projesi "Yılın Ulaştırma Projesi” ödülünü kazandı. Terminal 5 Projesi, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’ın giriş kapısı olan havalimanının gelişiminde önemli bir köşe taşı oldu.

TAV Grubu CEO’su Sani Şener “Dünyanın en rekabetçi bölgesi olan Körfez Bölgesi’nde gerçekleştirdiğimiz projelerle sektörün saygın yayınlarından MEED tarafından üç yıl üst üste bu ödüle layık görülmekten gurur duyuyoruz. Daha önce Hamad Havalimanı ve Medine Havalimanı projeleri nedeniyle verilen ödülü ve bu kez TAV-ACC Ortak Girişimi olarak gerçekleştirdiğimiz Riyad Havalimanı Terminal 5 Projesi kazandık. Körfez Bölgesi’nde altı ülkenin başkent havalimanında imzamız bulunuyor. Havalimanı yapım ve işletmeciliği alanında ülkemizi temsil etmeye, Türk gençlerine hem istihdam sağlamaya, hem de onları küresel piyasada etkin bir oyuncu olmaları için eğitmeye devam edeceğiz" dedi.

Riyad Terminal 5, TAV İnşaat’ın Suudi Arabistan’da Cidde Havalimanı Uçak Bakım Hangarları ve Medine Havalimanı projelerinden sonra gerçekleştirdiği üçüncü proje oldu. 106 bin metrekare büyüklüğe sahip terminal aynı anda yedi geniş gövdeli veya 16 dar gövdeli uçağa hizmet verebiliyor. Sözleşme kapsamında ayrıca 2400 araçlık çok katlı otopark ile havalimanı operasyon merkezi, itfaiye binası, enerji santrali, apron ve hava tarafı altyapısıyla terminali mevcut terminallere bağlayan viyadüklü yollar ve altyapı çalışmaları da TAV-ACC Ortak Girişimi tarafından gerçekleştirildi.

TAV Grubu Suudi Arabistan’da halen Medine Havalimanı’nın işletmesini yürütüyor. Şirket son dönemde ülkede üç havalimanının daha geliştirilmesi ve işletmesi için seçildi.





TAV İnşaat Hakkında

ENR listesinde 2014 ve 2015 yıllarından sonra 2016’da da birinci sıradaki yerini koruyan TAV İnşaat’ın bugüne kadar üstlendiği projelerin kontrat bedeli 19 milyar doları aştı. Havalimanlarının tasarımı, inşaası ve finansmanı üzerine yoğunlaşan TAV İnşaat’ın tamamlanan projeleri arasında Katar’ın başkenti Doha’da gerçekleştirdiği dünyada 5 yıldıza sahip 6 havalimanından biri olan Hamad Havalimanı bulunuyor. Şirketin devam eden projeleri arasında ise; bölgenin dev yapılarından ve BAE'de şu ana kadar gerçekleştirilmiş en büyük altyapı projelerinin başında gelen Abu Dabi Havalimanı Midfield Terminali, Bahreyn Havalimanı Modernizasyonu Projesi, Cidde Havalimanı SAEI Uçak Bakım Hangarları ve Umman'daki Muscat Havalimanı Pist ve Altyapı İşleri yer alıyor. TAV İnşaat, havalimanlarının yanı sıra ileri inşaat teknolojisi gerektiren yüksek katlı binalar da inşa ediyor. Dubai’de 279 metre yüksekliğe ulaşan 4 kuleden oluşan Damac Towers by Paramount ve İstanbul’da Emaar Square projesi şirketin devam eden yüksek katlı bina projeleri arasında yer alıyor.