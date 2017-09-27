TAV TİFLİS’TE YENİ TERMİNALİ AÇTI

Havalimanı işletmeciliğinde Türkiye’nin dünyadaki önde gelen markası TAV Havalimanları, Gürcistan’ın ana giriş kapısı Tiflis Havalimanı’nda 12 bin metrekarelik yeni terminal binasının açılışını gerçekleştirdi. Açılış törenine Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Zeki Levent Gümrükçü, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Funda Ocak, TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, TAV Georgia Genel Müdürü Mete Erkal ve resmi yetkililer katıldı.

Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili törende yaptığı konuşmada “Turizmin gelişmesi ülkemizin ekonomik kalkınması ve halklarımızın refahı için çok önemlidir. Tiflis Havalimanı’nın Gürcistan’ın dışa açılan kapısı konumundadır. Yeni yapılan yatırımlarla hizmet kalitesini artırarak havayolu şirketleri için daha da çekici olacağına ve başarılı bir şekilde büyümeyi sürdüreceğine inancım tamdır. Bu vesileyle TAV Havalimanları’na ve Ekonomi Bakanlığı’na yaptıkları çalışmalar için teşekkür ederim” dedi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan “2007 yılından bu yanan Gürcistan’ın en büyük ticaret ortağı konumundayız. Gürcistan’a en fazla doğrudan yatırım yapan ülkeler arasında Türkiye ilk sırada gelmekte. Bu havalimanının yapımına ciddi emek sarf eden TAV Havalimanları bizim ülkemizi gururla dünyanın 17 ayrı yerinde başarıyla temsil ediyor, havalimanlarının yapımı ve işletmesini üstleniyor. Ticaretimizi ve iş birliklerimizi çeşitlendirmeli, katma değeri yüksek alanlara taşımalı ve artırmalıyız” dedi.

TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener “Gürcistan, TAV Havalimanları olarak edindiğimiz bilgi birikimiyle yurtdışında açıldığımız ilk ülke oldu. Başkent Tiflis Havalimanı’nın yolcu sayısı 2007 yılında 600 bin dolayındayken gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla bu yıl yaklaşık 3 milyon yolcuya hizmet vermiş olacağız. THY Tiflis’e uçuş sayısını haftada üçten 33’e çıkardı.



Pegasus ve AtlasGlobal Gürcistan’a uçmaya başladı. TAV da bu süreçte hızla büyüyerek ürün ve hizmetleri 17 ülkede 76 havalimanında yer alan, yılda 110 milyon yolcuya hizmet veren, havalimanı işletmeciliğinde tüm dünyada tercih edilen bir firmaya dönüştü. Gürcistan’da bugüne kadar yaklaşık 180 milyon dolarlık yatırım gerçekleştirdik. Türkiye ve Gürcistan arasındaki iyi komşuluk ilişkilerinin ve karşılıklı işbirliğinin güçlenmesi için çalışmayı sürdüreceğiz” dedi.

Yılda 4 milyon yolcu kapasitesi





Bir yılda tamamlanan yeni terminal binasıyla havalimanının toplam alanı 37 bin metrekareye yükseldi. Yolcu köprüsü sayısı beşe, otopark kapasitesi de 670’ten 920’ye çıkarıldı. Ayrıca beş uçaklık park alanı ve 18 pasaport kontrol masası eklendi. TAV Tiflis’te geçen yıl pist ve taksi yollarının rehabilitasyonunu gerçekleştirdi, ayrıca güneş panelleriyle enerji üretimine başladı.

İki ülke arasındaki ilişkilere yaptığı katkılardan dolayı TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener’e Gürcistan devleti tarafından Üstün Hizmet Nişanı verildi.



TAV Havalimanları, yurtdışındaki ilk projesi olan Tiflis Havalimanı’nın işletmesini 2005’te, Batum Havalimanı’nın işletmesini de 2007’de üstlendi. İki havalimanı bu yılın ilk sekiz ayında, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 45 artışla 2,4 milyon yolcuya hizmet verdi.

Tiflis Havalimanı, bu yıl Amsterdam’da gerçekleşen “Skytrax Dünya Havalimanı Ödülleri”nde üst üste dördüncü kez Doğu Avrupa’nın En İyi 10 Havalimanı arasında yer aldı.Havalimanından şu an 42 havayolu toplam 45 destinasyona uçuş gerçekleştiriyor.

TAV’ın Tiflis ve Batum havalimanlarını 2027’ye kadar işletme hakkı bulunuyor.

TAV Havalimanları hakkında

Dünyanın önde gelen havalimanı işletmecileri arasında yer alan TAV Havalimanları, Türkiye’de İstanbul Atatürk, Ankara Esenboğa, İzmir Adnan Menderes, Milas Bodrum ve Gazipaşa Alanya havalimanlarını işletiyor. TAV yurtdışında ise Gürcistan’ın Tiflis ve Batum, Tunus’un Monastır ve Enfidha-Hammamet, Makedonya’nın Üsküp ile Ohrid, Suudi Arabistan’ın Medine ve Hırvatistan’ın Zagreb Havalimanı’nda faaliyet gösteriyor.



Holding, duty free, yiyecek-içecek hizmetleri, yer hizmetleri, bilişim, güvenlik ve işletme hizmetleri gibi havalimanı operasyonunun diğer alanlarında da faaliyet gösteriyor. Bu çerçevede TAV Havalimanları, Letonya’nın Riga Havalimanı’nda da duty free, yiyecek içecek ve diğer ticari alanların işletmesini gerçekleştiriyor. Şirket 2016’da iştirakleriyle birlikte 808 bin uçak seferine ve 104 milyon yolcuya hizmet sundu.

Basın Bülteni