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TAV Passport Kart’tan sekizinci yıl hediyesi

Yolculara havalimanında hız ve konforu bir arada sunan TAV Passport Kart 8. yılını üyeleri için özel sürprizlerle kutluyor.

TAV Passport Kart’tan sekizinci yıl hediyesi

Yolculara havalimanında hız ve konforu bir arada sunan TAV Passport Kart 8. yılını üyeleri için özel sürprizlerle kutluyor.

11 Ocak 2018 Perşembe 16:13
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TAV Passport Kart’tan sekizinci yıl hediyesi

TAV Havalimanları Holding’in, havacılık dışı gelirlerini yöneten iştiraklerinden biri olan TAV İşletme Hizmetleri A.Ş. markası olan TAV Passport Kart, 8 yıllık üyelerine çeşitli hediyelerle dolu bir dünyanın kapılarını açıyor.

TAV Passport kart, programın başladığı 2010 yılından bu yana havalimanında geçirdikleri zamanı keyifli birer deneyime dönüştüren üyelerini “Yıldızlı Kart”ın ayrıcalıkları ile ödüllendiriyor.

Klasik kartın hali hazırdaki ayrıcalıklarına ilaveten, üyelerin sevdiklerine hediye edebilecekleri 6 aylık 1 adet TAV Passport Kart, 2 adet yurt dışı harç pulu ile Dry Corner’den ayda 2 adet takım elbise veya muadili organik kuru temizleme hizmetlerinden ücretsiz; diğer hizmetlerinden ise % 20 indirimli yararlanma hakkı “Yıldızlı Kart”ın sürprizlerinden sadece birkaçı.

Sekiz yıldır programda yer alan üyelere verilecek yıldızlı TAV Passport kartla altı ay boyunca bir kişi ve misafirleri, 0-18 yaş çocukları ile Sabiha Gökçen dahil, İstanbul Atatürk, İzmir Andan Menderes, Ankara Esenboğa, ve Bodrum Milas havalimanlarında 4 adet fast track ile 4 adet özel yolcu salonu kullanımının yanı sıra anlaşmalı havayollarının business check-in kontuarlarından işlem yapabilecek, ring hizmetini kullanabilecek, araç kiralama, havalimanı restoran ve kafeleri ile duty free kasalarındaki indirimlerden yararlanabilecek.

Basın Bülteni

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