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TAV HAVALİMANLARI'NDA YÜZDE 3,76 HİSSE SATIŞI

12 Eylül 2017 Salı 10:39
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TAV Havalimanları’nın kurucu ortaklarından Tepe İnşaat ve Sera Yapı hisselerinin bir kısmını yabancı kurumsal yatırımcılara sattı. Tepe ve Sera yönetim kurulunda yer almaya devam ederken, Sani Şener 2020’ye kadar İcra Kurulu Başkanlığı görevini sürdürecek.

TAV HAVALİMANLARI'NDA YÜZDE 3,76 HİSSE SATIŞI
TAV Havalimanları Holding hissedarlarından Tepe İnşaat Sanayi ve Sera Yapı Endüstrisi ve Ticaret, şirket sermayesinin yüzde 3,76’sına denk gelen 13 milyon 659 bin 376 adet hisseyi yurtdışında yerleşik kurumsal yatırımcılara sattı. Hisse başına 19,85 TL’den gerçekleşen işlem sonrasında paylarını satan ortaklar, 270 gün süre ile başka TAV Havalimanları Holding payı satmama taahhüdü verdi.

Satış sonrasında TAV Havalimanları Holding A.Ş.’de Tepe İnşaat Sanayi yüzde 5,06; Sera Yapı Endüstrisi ve Ticaret yüzde 1,29 paya sahip olacak. TAV Havalimanları’nın halka açıklık oranı ise yüzde 44,33’e yükselecek. TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Sani Şener “TAV Havalimanları Holding’in kurucu ortakları olarak sahip olduğumuz hisselerin sadece bir kısmını sattık. TAV Havalimanları Holding’de Yönetim Kurulu üyeliklerimiz ve ortaklığımız devam ediyor. Tepe İnşaat’ın sattığı pay miktarıyla orantılı olarak Sera Yapı Endüstrisi beraber hareket etti. Son dönemde Borsa İstanbul’da gerçekleşen hisse satış işlemlerine kıyasla düşük bir miktar olmasına rağmen, yabancı kurumsal yatırımcılar tarafından yüksek talep gelmesi ve çok kısa sürede satışın gerçekleşmesi, uluslararası şirketlerin Türkiye ekonomisine olan yüksek güvenlerinin bir göstergesidir” dedi.

TAV Havalimanları’nın karşılaştırmalı hissedar yapısı şu şekilde oluştu:

Hissedar

İşlem Sonrası

İşlem Öncesi

Groupe ADP

%46,12

%46,12

Tepe İnşaat Sanayi A.Ş.

%5,06

%8,06

Sera Yapı Endüstrisi ve Ticaret A.Ş

%1,29

%2,05

Halka açık olmayan diğer

%3,20

%3,20

Halka Açık Kısım Diğer

%44,33

%40,57

Sani Şener, TAV Havalimanları Holding İcra Kurulu Başkanı olarak 2020 yılı başına kadar, 2020 yılından sonra ise en az iki yıl süre ile TAV Havalimanları Holding Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapacak. Şirketin Yönetim Kurulu Groupe ADP tarafından gösterilen beş aday, Sera ve Tepe’nin gösterdiği birer aday ve dört bağımsız üye ile toplam 11 üyeden oluşuyor.

Hisse satan hissedarların danışmanlığını Credit Suisse Securities (Europe) yürüttü.


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