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TAV HAVALİMANI İNŞAATINDA ÜÇ YILDIR DÜNYADA İLK SIRADA

16 Aralık 2016 Cuma 11:00
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Ortadoğu ve Körfez Bölgesinde üstlendiği havalimanı projeleriyle öne çıkan TAV İnşaat 2016 yılında da havalimanı inşaatında dünyanın en büyük şirketi oldu. Üç yıldır üst üste dünyada ilk sırada yer alan TAV İnşaat’ın bugüne kadar üstlendiği projelerin toplam sözleşme bedeli 18,5 milyar doları aştı.

TAV HAVALİMANI İNŞAATINDA ÜÇ YILDIR DÜNYADA İLK SIRADA
Türkiye ve bölge ülkelerinde gerçekleştirdiği projelerle büyüyerek kısa sürede sektörün liderleri arasına giren TAV İnşaat, havalimanı yapımında dünyada ilk sıradaki yerini korudu. İnşaat sektörünün saygın yayınlarından Engineering News Record (ENR) üstlendikleri projelere göre 2016 yılında her sektörde dünyanın en büyük inşaat şirketlerini açıkladı. “Havalimanı” kategorisinde 2014 ve 2015 yılından sonra 2016 yılında da ilk sırada yer alan TAV, “Ulaştırma” kategorisinde de ilk 30’daki tek Türk şirketi oldu.

TAV Grubu CEO’su Sani Şener “ENR listesinde üç yıldır ilk sıradaki yerimizi korumaktan ve ülkemizin mühendislik ve müteahhitlikte ulaştığı seviyeyi başarıyla temsil etmekten dolayı gurur ve mutluluk duyuyoruz. TAV İnşaat olarak İstanbul Atatürk Havalimanı’yla çıktığımız yolda havalimanı tasarımı ve yapımına odaklandık. Bu alanda uzmanlaşarak tüm dünyada tercih edilen bir marka olmayı hedefledik. 2016 yılında ihalesini kazandığımız Bahreyn Havalimanı Yeni Terminal Binası dahil olmak üzere, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da yedi ülkenin başkent havalimanlarıyla birlikte toplam 16 havalimanı inşa etmiş olacağız. Bu başarının arkasında 30 binden fazla çalışanımızın uzmanlığı ve bilgi birikimi yer alıyor. Dünya pazarlarında tercih edilen bir marka olarak ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz” dedi. Bugüne kadar üstlendiği projelerin kontrat bedeli 18,5 milyar doları aşan TAV İnşaat, Türkiye’de İstanbul Atatürk, Ankara Esenboğa, İzmir Adnan Menderes ve Gazipaşa-Alanya Havalimanı projelerini gerçekleştirdi.

Yurtdışında ise Katar’da Doha, Gürcistan’da Tiflis ve Batum, Tunus’ta Enfidha-Hammamet, Makedonya’da Üsküp ve Ohrid havalimanlarına imza attı. Mısır’da Kahire Havalimanı Terminal 3, Suudi Arabistan’da Medine Havalimanı ve Riyad Havalimanı Terminal 5 projelerini gerçekleştirdi. TAV İnşaat’ın devam eden projeleri arasında Birleşik Arap Emirlikleri’nde Abu Dabi Havalimanı Midfield Terminal Kompleksi, Bahreyn Havalimanı Yeni Terminal Binası, Cidde Havalimanı SAEI Uçak Bakım Hangarları, Umman’da Maskat Havalimanı Pist ve Altyapı inşaatları bulunuyor.

TAV İnşaat, havalimanlarının yanı sıra ileri teknoloji kullanımı gerektiren akıllı binalar da inşa ediyor. Bu projelerin başında Dubai’de yer alan 425 metre yüksekliği ile bölgenin en yüksek binalarından biri olan Marina-101 Hotel and Residences projesi ile 279 metre yüksekliğe ulaşan 4 kuleden oluşan Damac Towers by Paramount projeleri yer alıyor. Fransa’nın başkenti Paris’te Charles de Gaulle Havalimanı’nda Aéroport De Paris Grubu Genel Müdürlük Binası, İstanbul’da ise Emaar Square projesi şirketin devam eden bina projeleri arasında yer alıyor.
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