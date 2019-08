Tatilde aklınız evinizde kalmasın!

Kurban Bayramı tatilinin yaklaşması ile birlikte tatilini evinden uzakta geçirecek olan milyonlarca tatilcinin aklı bir yandan da boş bıraktıkları evlerinde kalıyor. Hırsızlık, yangın, su baskını ve gaz kaçağı gibi risklerin en fazla böyle dönemlerde yaşandığına dikkat çekilirken, uzmanlar tatile çıkarken akılların da evlerde kalmaması için birtakım önlemlerin alınması gerektiğini belirtiyor. Türkiye’de 70 bini aşkın müşterisine güvenlik konusunda çözümler sunan Tepe Güvenlik Genel Müdürü Özgür Gök, bayram tatili nedeniyle boşalan şehirlerde ve evlerde önlem alınmasının her zamankinden daha çok önemli hale geldiğini belirterek, “Fişte unutulan ütü, açık bırakılan ocak veya açık kalan su musluğu gibi riskleri asgariye indirmek elbette mümkün. Ancak alınabilecek her türlü güvenlik önlemine ek olarak alarm sistemi taktırmanız oldukça önemli. Çünkü siz tatildeyken alarm sistemi sayesinde evlerinizde meydana gelebilecek her türlü olumsuz olaylara karşı anında müdahale şansınız var. Ayrıca sahip olduğunuz alarm sistemiyle evinizden veya işyerinizden uzakta olsanız da cep telefonunuzdan bu alanları kontrol edebiliyorsunuz. Böylelikle gözünüz arkada kalmadan mutlu bir bayram tatili geçirmeniz mümkün” dedi.

Tepe Güvenlik Genel Müdürü Özgür Gök

Risklere anında müdahale edilebiliyor!

Evlerde yaşanan risklerin başında yangın, su, elektrik ve doğalgaz kaçağı gibi riskler geliyor. Özellikle son zamanlarda sıkça yaşanan yangın konusunda geliştirdikleri çözümlerden bahseden Gök, Tepe Yangın Alarm Sistemi sayesinde, yangınlara hızlı müdahale ederek olası kayıpların önüne en etkili şekilde geçebildiklerini vurguladı. Bir diğer risk olan gaz kaçağı konusunda ise Tepe Gaz Kaçağı Alarm Sistemi’ni geliştirdiklerini anlatan Gök, herhangi bir gaz kaçağı durumunda dedektörlerden gelen sinyallerin Tepe Alarm İzleme Merkezi’ne ulaştığını ve Tepe Alarm İzleme Merkezi’nin müşterileri arayarak gerekli durumlarda bölgeye kolluk kuvvetlerini yönlendirebildiğini söyledi. Gök, açık unutulan musluk, atık su borularının geri tepmesi gibi nedenlerle oluşabilecek baskınlara karşı da Su Baskını Alarmı sayesinde anında müdahele edebildiklerini belirtti.

Yanlış alarma videolu çözüm!

Güvenlik konusunda yanlış alarmların en sık yaşanan şikayetler arasında yer aldığını dile getiren Gök, bu konuda geliştirdikleri sistemi ise şöyle anlattı: “Kamera ve alarm sistemlerinin entegre çalıştığı Tepe Güvenlik görüntülü alarm seçeneğimiz bulunuyor. Tepe Görüntülü Alarm Sistemleri, alarm izleme merkezlerinin en büyük sorunu olan yanlış alarmların önüne geçen, piyasadaki mevcut ürünlere göre tehlikeyi ve suçu önleyici pek çok interaktif yenilik sunuyor. Sistem alarm anında olayın videosunu 10 saniye çekerek, sinyalin doğru mu, yanlış mı olduğunu gösteriyor. Kameralı hareket dedektörü erken önlem alma imkânı sağlarken, mobil uygulamayla istenildiği zaman canlı video izlenebiliyor. Geliştirilen sistemle alarm video kayıtlarına da ulaşılarak, gerekli durumlarda kolluk kuvvetleri ile paylaşılıyor. Tepe görüntülü alarm sistemi ile tatildeyken evinizi ya da iş yerinizi cep telefonunuzdan dilediğiniz zaman görüntüleyebiliyorsunuz.”