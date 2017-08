Tatil Yolunda Ailenizi Güvene Alın!

Doğuş Otomotiv’in trafik güvenliği bilincini artırmak amacıyla yürüttüğü “Trafik Hayattır!” kurumsal sorumluluk platformunun uzmanları, yaklaşan bayram tatilinde yola çıkacaklar için önerilere dikkat çekti.

Trafikte Çocuk Güvenliği projesinde danışman olarak yer alan İngiltere Loughborough Üniversitesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Memiş ve Prof. Dr. Serpil Acar, trafiğe çıkacak anne-babalara önemli tavsiyelerde bulundu. Uzmanlar ailelerin yolda oldukları her an araç içinde önde ve arkada her zaman emniyet kemeri takmaları gerektiğinin ifade etti.

Trafik Hayattır tarafından yapılan araştırmada, çocuklu ailelerin sadece 4’te birinin çocuk koltuğu kullandığını belirten uzmanlar, öncelikle araçta çocuk güvenliğinin sağlanması için çocuk koltuğu kullanımının şart olduğunu belirtti.

Emniyet kemeri ve çocuk koltuğu kullanımı ile ilgili tavsiyeler:

Öncelikle Avrupa standartlarında koltukları seçin ve mutlaka üreticinin söylediği şekilde monte edilmelidir.

Bebek veya çocuk, sıkı bir şekilde kemer ile bağlanmalı ve kemer ile arasında boşluk olmamalıdır.

Çocuklara kaygan dokusu olan kıyafetler giydirilmemeli, çocuğun başıyla koltuğun kafalığı arasında minimum mesafe olacak şekilde oturtulmalıdır.

Emniyet kemerinin bedene çapraz kesen kısmının, omzun tam ortasından geçmesi gerekmektedir. Eğer kemer boynu kesiyorsa, yani boyna değiyorsa veya omuzdan düşüyorsa yanlış takıldığı anlamına gelmektedir.

Kemerin kucak kısmından geçen bölümü ise, karnın mümkün olduğunca altından ama bacakların mümkün olduğu kadar üzerinden geçmelidir En önemli nokta ise, kemerin karnın üzerinden hiçbir şekilde geçmemesi gerekmektedir.

Bir önemli konu ise, koltuk arkalarında bulunan kafalıklarıdır. Aracın hareket ettiği her durumda, kafalıkların yolcu veya sürücünün kafalarının hiza olarak yüksekte olması gerekmektedir. Ayrıca kafalık ile kafa arasındaki mesafe de minimum seviyede olmalı ki, özellikle arkadan çarpma durumunda kafa, kafalığa mümkün olan en yavaş hızda çarpsın. Böylece boyun zedelenmeleri veya travmalar engellensin.

Sürüş sırasında

Ön ve arka emniyet kemerinizi mutlaka takın. Sürüş sırasında gündüz olsa dahi farlarınızı yakın.

Sürüş sırasında cep telefonu kullanmak kaza riskini 4 kat artırır. Seyir halindeyken cep telefonunuzu kullanmayın.

Aşırı sıcaklarda araç içinde bol bol sıvı tüketilmeli, her iki saatte bir mutlaka mola verilmelidir.

Aracınızda klima açık olsa dahi, sık sık camı açın ve aracı havalandırın.

Mola sırasında

Mola esnasında mutlaka araçtan inin ve yüzünüzü yıkayın.

Kapalı bir araçta sıcaklık, her 15 dakikada 15-20 derece artar. Küçük çocuklarınızı mola sırasında, çok kısa bir zaman dilimi de olsa araçta tek başlarına bırakmayın.