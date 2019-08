Taşınma hikayesi dijitale taşındı

Emlakjet, yapmış olduğu iş ortaklıkları ile emlak danışmanlarının ve ev arayan vatandaşların yanında yer almaya devam ediyor. Sektördeki yenilikleri takip ederek kendini geliştirmeye devam eden Emlakjet, ev aramanın tüm süreçlerinde vatandaşların yanında olduğunu gösteren yeni bir iş ortaklığı gerçekleştirdi. Octovan ile yapılan iş ortaklığı, ev arayışında olan kişilerin ‘nasıl taşınacağım’ derdine son verecek.

Evden eve nakliyat hizmetine yeni bir soluk getiren Octovan, nakliyat hizmetlerini sorunsuz ve sabit fiyat imkanıyla kullanıcıları ile buluşturuyor. 2017 yılından bugüne kadar 5000’in üzerinde kullanıcıya hizmet veren firma nakliye sırasında değişen ücret skalasını sabit fiyat garantisi ile ortadan kaldırıyor. Nakliye hizmetlerini belirli bir ön eleme sürecine tabi tutan Octovan bu sayede kullanıcılarını ev taşıma ve parça eşya taşıma ihtiyaçlarında en iyi nakliye firmaları ile buluşturuyor. Ev arayışında olan kişiler Emlakjet ilan sayfalarında yer alan ‘Promosyon kodu al’ butonuna tıklayarak Octovan’ın ‘Taşıyacağınız Evin Oda Sayısını Seçin’ sayfasına yönlendirilecek ve bu sayfa üzerinden; ev adresi, yeni evinin nerede olduğu, ne zaman taşınacaklarını, evlerinin oda sayısını seçerek sabit fiyat üzerinden ücretlendirmeye tabi tutulacaklar. ‘Devam et’ butonuna tıklanmasının ardından yönlendirilen ‘Ek hizmetleri seç’ sayfasından ise ücretli ek hizmet olarak verilen kolileme hizmeti, avize montajı, duvar montajı ve perde montajı gibi alternatifli hizmetleri seçebilecekler. Son aşamada ise ‘kodu al’ butonuna tıklanarak promosyon koduna ulaşabilecekler. Uygulamanın yalnızca İstanbul’da geçerli olacağı işbirliğinde; Emlakjet üzerinden edinilen promosyon kodu ile Octovan üzerinden yapılan % 10’luk indirimin üzerinden ikinci bir % 10 indirim sağlanacak.

‘’Sektördeki güvenilir start up firmalarla iş ortaklıklarına devam edeceğiz’’

Emlakjet CEO’su Tolga İdikat, ‘’Sektördeki yenilikçi start up firmalarla iş ortaklıklarına devam edeceğiz’’ dedi. Emlakjet olarak emlak danışmanlarının yanı sıra son tüketicinin de yanındayız. Günümüzde ev arama, kiralama ve satın alma gibi işlemlerin yanı sıra ev taşıma işlemleri de dijitale taşındı. Bizler de bu nedenle kullanıcılarımızın taşınma işlemlerini kolaylaştırmak amacı ile güvenilir ve şeffaf bir start up olduğu için tercih ettiğimiz Octovan iş ortaklığına imza attık. Sektörde bu tür müşteri odaklı ve inovatif start up firmalarla iş ortaklıkları yaparak kullanıcılarımızın deneyimini konforlu hale getirmeye devam edeceğiz’’ açıklamasında bulundu.

Octovan’ın kurucusu Sadıkcan Kamiloğlu ve Emlakjet CEO’su Tolga İdikat

‘’Emlakjet kullanıcıları sorunsuz taşınmanın keyfini indirimli olarak yaşayacaklar’’

Octovan’ın kurucusu Sadıkcan Kamiloğlu, ‘’2017 yılında başladığımız parça eşya taşıma ve evden eve nakliyat hizmetlerini güvenilir nakliyeciler ile sorunsuz ve sabit fiyat garantisi ile kullanıcılarımıza sunuyoruz. 5000’in üzerinde kullanıcımıza yeni nesil sorunsuz nakliye hizmeti ile hizmet verdik. Evden eve nakliye hizmetlerimizde kullanıcılarımızın Octovan’dan önce yaşadığı problemleri ele alarak öncelikle taşıma sırasında değişen fiyat sürecini sabit fiyat garantisi ile ortadan kaldırmayı başardık. Nakliye hizmetlerini belirli bir ön eleme ile çözüm ortaklarımız arasına aldığımız firmalar ile sağlarken, kullanıcılarımızın taşınma sonrası verdikleri puan ve yorum ile çözüm ortaklarımız arasında en iyi firmaları belirleyerek kullanıcılarımızın ev taşıma ve parça eşya taşıma ihtiyaçlarına cevap veriyoruz. Sabit fiyat garantisini ve sorunsuz taşınmayı sağlayan Octovan ekibi olarak, Emlakjet ile çalıştığımız için oldukça heyecanlıyız. Türkiye’de bir ilk olan bu ürün ile kullanıcılar Emlakjet’te buldukları yeni evine taşınmak için Octovan butonuna tıklayarak taşınma fiyatını anında görebilecek ve anında rezervasyon yapabilecekler. Ayrıca Emlakjet özelinde tanımlanan Octovan indirimi ile kullanıcılar sorunsuz taşınmanın keyfini indirimli olarak yaşayacaklar’’ şeklinde konuştu.