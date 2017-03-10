Taşınır Rehni, işletmelere güvence sağladı KOBİ’lerin kredi hacmi arttı

Bul: FU Gayrimenkul, faaliyette bulunduğu tüm sektörlerdeki teknolojik alt yapısını ve güçlü marka değerini Taşınır Rehni alanına da taşıyarak, bu alanda iş ortaklarına taşınır rehninin tescili, terkini, sicil kontrolünün yapılması ve taşınırın denetlenmesi hizmetlerini sunmaktadır.

İşletme varlıklarının yüzde 22’si teminat olarak kullanılabiliyorken yeni düzenlemeyle yüzde 100'ünün kullanılabilir hale geldiğini belirten FU Gayrimenkul Genel Müdürü Ertuğrul Bul, piyasada finansal enstrümanların arttığının altını çizdi. Kredi kuruluşlarının tüm taşınırlar yerine sağlanan finansmanı karşılayacak değerde taşınırı rehnedebileceğini aktaran Bul, hali hazırda bankalar veya kredi kuruluşlarının taşınmaz ekspertiz-değerleme raporlarını SPK lisanslı Gayrimenkul Değerleme firmaları aracılığı ile yaptırdıklarının altını çizdi. FU Gayrimenkul Genel Müdürü Ertuğrul Bul, Hazine Müsteşarlığı nezdindeki lisanslı sigorta eksperlerinin taşınır değerlemesi konusunda bilgi birikimi ve tecrübeye sahip olduklarını belirterek, “Sigorta poliçesinin hazırlanması öncesinde sigorta eksperlerince düzenlenen ‘kıymet takdir raporları’ sigorta eksperlerinin tam da bu alana fazlası ile hizmet edebilecek bilgi, belge, tecrübe ve donanıma sahip olduklarını gösteriyor. Söz konusu emtianın hasar sonrasında hasar tazminatının tespiti amacıyla ayrıca değerlendirilmesi de, gerek fiziken ve gerekse muhasebe kayıtları üzerinde sigorta eksperlerinin tecrübelerini iyice parlatıyor” dedi.

FU ile güvence altındasınız…

Taşınmaz ipoteğinde olduğu gibi, taşınırların da borcun teminatı olarak rehnedilmesi işlemlerinin tamamını müşterileri için yürüttüklerini söyleyen Bul, “FU olarak Türkiye ve KKTC sınırları içerisinde yaygın hizmet ağı ile iş ortaklarımızın hak ve maddi kayıplarını önlemek için çalışıyoruz. 6750 sayılı Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu hükümlerine uygun olarak müşterilerimiz için gerekli tedbirleri alıyor, gelişebilecek muhtemel riskleri minimize etmek için taşınır rehni süreçlerini yönetmenin yanı sıra tescil, terkin, sicil kontrolü ve taşınır denetimini de gerçekleştiriyoruz.”





FU Gayrimenkul Yatırım Danışmanlık A.Ş. Hakkında: 26 Banka ve 43 banka dışı finans ve finans dışı kuruluşun, kullandırdıkları kredilerin, finans dışı kurumların alacaklarının teminatını oluşturan ipotek işlerini yürütmek üzere 2005 yılında kurulmuştur. 49’u avukat olmak üzere 108 kişilik kadrosuyla hizmet veren FU Gayrimenkul, tüm Türkiye il ve ilçelerinde 690’ın üzerinde avukat ve avukat olmayan diğer uzmanlardan oluşan yaygın bir ağa sahiptir. BDDK’nın yayınladığı Bankaların Destek Hizmeti Almalarına İlişkin Yönetmelik kapsamında, ISAE 3402 standartlarına uygun Tip II türünde bağımsız denetim kuruluşu KPMG tarafından hazırlanan hizmet güvence raporu ile hizmet vermektedir. FU Gayrimenkul Yatırım Danışmanlık A.Ş. işlemleri, uzman kadrolarıyla en kısa sürede sonuca ulaştırmaktadır.

Bugünlerde bankacılık sektörün birincil gündem konusu Taşınır Rehni. Bankacılık sisteminde taşınırların teminat olarak kullanılmasının sınırlı olmasının yanı sıra KOBİ’lerin varlıklarının çoğunun taşınır varlıklar olduğu biliniyor. Taşınır varlıklara ilişkin mevzuatın ve taşınır varlık kayıt sisteminin bugüne kadar parçalı bir yapıda olması nedeniyle de bu yılın ilk aylarında Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanun’u kabul edildi. Yürürlüğe giren bu kanunla; taşınırların teminat olarak kullanımı yaygınlaştırılarak, özellikle KOBİ’lerin kredi kuruluşlarından kaynak bulmasının önünün açılması hedefleniyor.