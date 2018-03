TASARIM ÖDÜLLERİNE MUHTEŞEM GALA…

Mücevher İhracatçıları Birliği (JTR) tarafından desteklenen ve Rota Forte tarafından düzenlenen İstanbul Jewelry Show kapsamında Türk mücevher sektörü mücevher dünyasının temsilcileriyle buluştu. Dünyanın en büyük alım heyeti rekoruna imza atılan fuar kapsamında iş insanları ikili görüşmeler yaptı; fuar 2018 mücevher ihracatı için heyecan verdi.



İstanbul Jewelry Show kapsamında Türkiye’ye davet edilen ve Ekonomi Bakanlığı destekleriyle yaşama geçirilen dünyanın en büyük alım heyeti organizasyonuyla yaklaşık 1200 alıcı İstanbul’a geldi. Fuarın ilk günü sabah gerçekleştirilen ikili görüşmelere Türkiye’den 45 ihracatçı firma katılırken, uluslararası katılımcılardan da 350 firmanın temsilcileri yer aldı. İkili görüşmelerin fuar sürecinde çok destekleyici olduğunu belirten JTR Başkanı Ayhan Güner, ikili görüşmelerde birbirlerini tanıma fırsatı bulan iş insanlarının fuarı gezerken zamanı daha iyi değerlendirdiğini ve nokta atışı ile daha etkili görüşmelerin yapıldığını söyledi. Fuara gerek alım heyeti kapsamında gerekse kendi olanaklarıyla katılan yabancı iş insanlarının yanı sıra Türkiye’nin her yerinden kuyumcular da katıldı.



İstanbul Jewelry Show kapsamında fuarın en büyük alanı yine Designer Market standına ayrıldı. Designer Market’e 20 tasarımcının tasarım kataloglarıyla katıldığını söyleyen JTR Yönetim Kurulu üyesi İsmail Hakkı Karatoprak, 70 tasarımcı ve ustanın da eserleriyle katıldığını belirterek şunları söyledi:



“Tasarımcılarımıza verdiğimiz önem gerçekten bizleri onurlandıran bir sonuç verdi. Tasarımcılarımızın ve ustalarımızın yoğun ilgisiyle Designer Market standı kısa sürede dünyanın en büyük standı oldu. Artık fuarımıza gelen meslektaşlarımız tasarımlarını Türkiye’den sipariş vermeye başladılar.”

Fuara katılımdan tüm firmaların memnun olduklarını söyleyen JTR Başkanı Ayhan Güner, fuarda yapılan iş bağlantılarının 2018 genelindeki ihracat olumlu etkisi olacağını söyledi ve sözlerine şöyle devam etti:



“Hedefimiz ihracatı arttırmak. Daha çok üretmek, daha yüksek katma değer yaratmak ve daha çok ihraç etmek… Dünyanın en güçlü montür endüstrisine sahibiz. Altın başta olmak üzere sahip olduğumuz üretim kapasitesi Avrupa ve Orta Doğu’nun en büyüğü… Altın rafinerilerimiz dünya çapında bir kapasiteye sahip… Başta İstanbul olmak üzere ülkemiz dünyanın her yerinden firmalar için her geçen gün daha cazip bir yatırım merkezi haline geliyor. Londra, Zürih, Belçika, İsrail, Moskova, Hong Kong, Dubai, Bombay gibi merkezlerin her birinin üstün olduğu noktalar var. Ancak İstanbul tüm bu kentlerin sahip olduğu avantajların tamamına tek başına sahip. Dolayısıyla hem Türk firmaları hem de ülkemizde yatırım yapan firmaların çalışmalarıyla kısa sürede ihracatımız 2023 hedeflerini destekleyecektir.”



İhracat şampiyonlarına ödül verildi

Gala gecesinde altın takı ve pırlantalı mücevher kategorilerinde en yüksek ihracata imza atan firmalara ödülleri verildi. TİM Başkan Vekili Tahsin Öztiryaki Gala Gecesinde yaptığı konuşmada Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşmasında mücevher sektörünün çok değerli bir katkısının olacağını belirtti ve şunları söyledi:

“Atılım yılı ilan ettiğimiz 2017’de ihracatımız çift haneli artışla 157 milyar dolara yükseldi. Rekorlar yılı ilan ettiğimiz 2018’de de yine çift haneli artışla ihracatımızı Cumhuriyet tarihimizin en yüksek seviyesine çıkaracağız. İhracat ailesi olarak hedefimiz 2023 yılında ihracatımızın dünya ticaretindeki payını yüzde 1,5’a çıkarmak. Mücevher sektörümüz ise bu hedefimizi gerçekleştirmemizde önemli bir role sahip. Sektörümüzün ihracatı geçtiğimiz yıl 3,3 milyar dolara ulaştı. 2023 ihracat hedefimiz ise tam 12 milyar dolar. Kalan 7 yılda bu rakama ulaşabilir miyiz diyenlere şöyle sesleniyoruz: Elbette ulaşabiliriz.”



Pırlantalı mücevher ihracatında son iki senenin şampiyonu olan STORKS Mücevherat Genel Müdürü Hakan Kocabaş plaketini TİM Başkan Vekili Tahsin Öztiryaki’den alırken, “Pırlantalı mücevherde hem ürün kalitesi hem de trendleri takip ederek dünya pazarından payımızı sürekli arttırıyoruz. Başta Londra, Güney Kıbrıs, Romanya olmak üzere pek çok AB ülkesinde şubelerimizi açıyoruz. Attığımız her adım bizi daha da cesaretlendiriyor; amacımız daha yüksek katma değer ve daha çok ihracat…” diye konuştu.

Pırlantalı mücevher ihracatında ikinci olan Med Art Yönetim Kurulu Başkanı Emil Güzeliş ve üçüncü en yüksek ihracatı gerçekleştiren Montür İş Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Selim Malgaz da plaketlerini Öztiryaki’den aldılar.



Altından mamul mücevheratta en yüksek ihracata imza atan Nur Kuyumculuk adına Sefa Uyanık ile ikinci olan İstanbul Altınons Kuyumculuk ve üçüncü olan Kayar Kuyumculuk adına da Cahit Kayar plaketlerini İMMİB Genel Sekreteri Armağan Vurdu’dan teslim aldılar.



Gümüşten mamul mücevherat ihracatı kategorisinde lider olan Onur Kardeşler Kuyumculuk adına Ferhat Onur plaketini JTR Başkanı Ayhan Güner’den teslim alırken; ikinci en yüksek ihracatı yapan İpekyolu Kuyumculuk adına Hüseyin Kaygısız’ın plaketini JTR Başkan Yardımcısı ve İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık verdi. Gümüşten mücevherat ihracatında 3. en yüksek ihracatı yapan Talay Kuyumculuk adına Furkan Talay’a plaketini veren JTR Başkanı Ayhan Güner JTR ONUR Ödülünü de sektörün duayenlerinden Arpaş adına Remzi Aydalga’ya verdi



Mücevher Tasarım Yarışması

İstanbul Jewelry Show kapsamında gerçekleştirilen Mücevher Tasarım Yarışması sonuçları da gerçekleştirilen Gala Gecesi’nde açıklandı. Altın takı ve mücevher kategorilerinde profesyonel ve öğrencilerin katıldığı yarışmada finale kalan 17 eser arasında dereceye giren eserlerin tasarımcıları ve sponsorları olan firmalara da ödülleri verildi. Altın takı Profesyonel kategorisinde birinci olan Nermin Tüfekçi ödülünü JTR Başkan Yardımcısı Can Özkök’ten aldı. Altın Takı öğrenci kategorisinde birinciliği kazanan Reyhan Cengiz’in ödülünü de JTR Başkanı Ayhan Güner verdi. Mücevher profesyonel kategorisinde birinciliği kazanan Alper Arkun ile Mücevher öğrenci kategorisinde birinci olan Aslıhan Karakurt da ödüllerini JTR Başkanı Ayhan Güner’den aldılar.



Gala gecesinde mesleğe katkıları nedeniyle Ustalara Plaket töreninde Suphi Hindiyerli’nin plaketini JTR Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Hakkı Karatoprak, Ramazan Çağman’ın plaketini JTR Yönetim Kurulu Üyesi Cezo Taş, Penyanim Sahakoğlu’nun plaketini Kapalıçarşı Esnafları Derneği Başkanı Hasan Kırat ve Metin Çarıkçıoğlu’nun plaketini İKO eski başkanlarından Alattin Kameroğlu verdiler.



JTR Mücevher Tasarım Yarışması ve Gala Gecesi sponsorları olan Ahlatçı Kuyumculuk, Ali Sayat, Asal İnci, Blue Diamond, Bilir Mücevherat, Bosa Design, Enigold, Ferrari, Figür Jewellry, Gleam Diamonds, Lema Mücevherat, Lion Diamond, Melike Gold, Pakiş Kuyumculuk, Sina Pırlanta, Suulin Mücevherat, STORKS Mücevherat ve Zen Pırlanta da plaketlerini İKO Başkanı ve JTR Başkan Yardımcısı Mustafa Atayık, JTR Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Kamar ve JTR Yönetim Kurulu Üyesi Gürkan Merim’den teslim aldılar. JTR Başkanı Ayhan Güner, yarışmanın jüri üyesi olarak destek veren Meltem Kurtulan, Atilla Anlı Karat, Kadim Biros, Bige Daruga Çalışkan ve Prof. Dr. Sezai Kırıkoğlu’na teşekkür ederek plaketlerini verdi.



Gala gecesinin yıldızı Linet

Gala gecesinde ödüller ve plaketler verildikten sonra sahneye gecenin yıldızı Linet çıktı. Sevilen şarkılarıyla salondaki 1500 kişiyi coşturan Linet, konseri Türkçe, İngilizce, Arapça ve Yunanca başta olmak üzere pek çok dilde söylediği şarkıları ve muhteşem sesiyle salondaki yerli ve yabancı davetlilerin gönüllerini fethetti. Gala Gecesine katılan 1300 davetlinin yarısından fazlası uluslararası alım heyeti kapsamında Türkiye’ye davet edilen yabancı alıcılardan oluştu.