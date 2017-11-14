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"TARIM SEKTÖRÜNÜN YILDIZI 9 ÜRÜN"

14 Kasım 2017 Salı 12:17
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TZOB Genel Başkanı Bayraktar: Ülkemizde bitkisel üretimin en önemli 9 ürünü buğday, domates, zeytin, arpa, fındık, mısır, pamuk, şeker pancarı ve üzümdür.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, üretim değeri açısından bakıldığında ülkemizde bitkisel üretimin en önemli 9 ürününün buğday, domates, zeytin, arpa, fındık, mısır, pamuk, şeker pancarı ve üzüm olduğunu bildirerek, “bitkisel üretimi sırtlayan bu ürünler, 59,7 milyar liralık üretim değerleriyle bitkisel üretimin yarıdan fazlasını karşılıyorlar” dedi. Bayraktar, yaptığı açıklamada, bitkisel üretimde her ürünün ayrı bir değeri olduğunu ama bitkisel üretiminde ağırlık taşıyan ürünlere ayrı bir önem verilmesi gerektiğini belirtti. Anadolu’da söylenen “buğday ile koyun gerisi oyun” sözünü doğrular şekilde buğdayın 17,2 milyar liralık üretim değeri ve yüzde 14,44 üretim değeri payıyla bitkisel üretimin en önemli ürünü olmayı sürdürdüğünü vurgulayan Bayraktar, şunları kaydetti:
“Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2016 yılı geçici verilerine göre, ikinci sırayı 12,7 milyar liralık üretim değeri ve yüzde 10,65 payla domates alıyor. Bu ürünleri, 5,1 milyar lirayla zeytin, 4,7 milyar lirayla arpa, 4,5 milyar lirayla fındık, 4,3 milyar lirayla mısır, 3,85 milyar lirayla kütlü pamuk, 3,7’şer milyar lirayla şeker pancarı ve üzüm izledi. Bu 9 ürün, 59 milyar 716 milyon liralık üretim değerleriyle bitkisel üretimin yarıdan fazlasını, yüzde 50,19’unu karşılıyor.

9 ürünü takip eden ürünler
Bu ürünleri, patates, biber, ayçiçeği, elma, ceviz, Antep fıstığı, çay, karpuz, kiraz, hıyar, kayısı, nohut, kuru soğan, taze fasulye, kavun, çeltik, limon, şeftali, portakal, patlıcan, çilek takip ediyor. Bu ürünlerden patates ve biberin üretim değeri 3 milyarı lirayı aşıyor. Üretim değeri, ayçiçeği, elma, ceviz ve Antep fıstığında 2,5-3 miyar lira arasında, çay, karpuz, kiraz ve hıyarda 2 milyar liranın üzerinde, kayısı, nohut, kuru soğan, taze fasulye ve kavunda 1,5 milyar liranın üzerinde, çeltik, limon, şeftali, portakal, patlıcan ve çilekte 1-1,5 milyar lira arasında bulunuyor.”

Bayraktar, 1 milyar liralık üretim değerini aşan 30 ürünün toplam bitkisel üretimdeki payı yüzde 84,88 ile yüzde 85’e, üretim değerleri ise 100 milyar 975 milyon lirayla 101 milyar liraya yaklaştığını bildirdi. Kuru fasulye, incir, tütün, kırmızı mercimek, armut, mandalina, badem, lahana, marul, yerfıstığı, sarımsak (kuru), erik, muz, kestanede üretim değerinin 500 milyon lira ile 1 milyar lira arasında olduğunu belirten Bayraktar, üretim değeri 500 milyon lirayı aşan 44 ürünün toplam üretim değerinin 111 milyar 417 milyon liraya, toplam bitkisel üretim değerindeki paylarının ise yüzde 93,65’e ulaştığına dikkati çekti. Şemsi Bayraktar, 2016 yılı geçici verilerine göre 118 milyar 969 milyon lira olan üretim değerinin 47 milyar 717 milyon lirasının tahıllar ve diğer bitkisel ürünler, 39 milyar 541 milyon lirasının meyveler, içecek ve baharat bitkileri, 31 milyar 711 milyon lirasının ise sebzelerden oluştuğunu bildirdi.

Üretim korunmalı
Bayraktar, şunları kaydetti: “Bu topraklarda üretim yapan çiftçimiz, bu ülkeye milyarlarca liralık üretimle katkıda bulunuyor. Türkiye, tarımda olağanüstü bir potansiyeli barındırıyor. Türk çiftçisi inanılmaz bir çeşitlilikle üretim yapıyor. Yeni ürünlere ve tarımdaki yeniliklere açık, makine kullanımına hevesli bir çiftçi profilimiz bulunuyor. Bunlar büyük avantajlar. Bütün zorluklara rağmen, gecesini gündüzüne katarak çalışan çiftçimiz üretimini sürdürüyor. Bu üretim korunmalı, açık olan ürünlerde üretimin artırılması için üretici daha fazla teşvik edilmeli, girdi maliyetleri makul seviyelere çekilerek üretim desteklenmeli, yapısal sorunlar en kısa zamanda çözülmeli ki üretim sürdürülebilir olsun.”

Üretim değeri 500 milyon lirayı aşan 44 ürünün üretici fiyatlarıyla üretim değerleri ve toplam bitkisel üretim değerindeki payları şöyle:

 

 

Üretici

Bitkisel

 

 

Fiyatlarıyla

Üretim

 

 

Üretim

Değerindeki

 

 

Değeri

Payı

 

Ürünler

(Milyon TL)

(Yüzde)

1

Buğday

17.179

14,44

2

Domates

12.671

10,65

3

Zeytin

5.066

4,26

4

Arpa

4.688

3,94

5

Fındık

4.497

3,78

6

Mısır

4.330

3,64

7

Pamuk (Kütlü)

3.850

3,24

8

Şeker Pancarı

3.718

3,13

9

Üzüm

3.717

3,12

10

Patates

3.064

2,58

11

Biber

3.008

2,53

12

Ayçiçeği

2.988

2,51

13

Elma

2.959

2,49

14

Ceviz

2.872

2,41

15

Antep Fıstığı

2.636

2,22

16

Çay

2.390

2,01

17

Karpuz

2.150

1,81

18

Kiraz

2.113

1,78

19

Hıyar

2.098

1,76

20

Kayısı

1.672

1,41

21

Nohut

1.656

1,39

22

Kuru Soğan

1.624

1,36

23

Taze Fasulye

1.606

1,35

24

Kavun

1.545

1,30

25

Çeltik

1.440

1,21

26

Limon

1.154

0,97

27

Şeftali

1.136

0,95

28

Portakal

1.074

0,90

29

Patlıcan

1.072

0,90

30

Çilek

1.001

0,84

 

İlk 30 ürün

100.975

84,88

 

 

 

 

31

Kuru Fasulye

995

0,84

32

İncir

907

0,76

33

Tütün

896

0,75

34

Kırmızı Mercimek

882

0,74

35

Armut

863

0,73

36

Mandalina

839

0,71

37

Badem

697

0,59

38

Lahana

684

0,57

39

Marul

665

0,56

40

Yerfıstığı

663

0,56

41

Sarımsak (Kuru)

647

0,54

42

Erik

602

0,51

43

Muz

588

0,49

44

Kestane

514

0,43

 

Üretim değeri 500 milyon-1 milyar lira arası olan 14 ürün

10.442

8,78

 

Üretim değeri 500 milyon lirayı aşan 44 ürün

111.417

93,65

 

 

 

 

 

Tahıllar ve diğer bitkisel ürünler

47.717

40,11

 

Sebzeler

31.711

26,65

 

Meyveler, içecek ve baharat bitkileri  

39.541

33,24

 

Bitkisel üretim değeri

118.969

100,00

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