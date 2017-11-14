"TARIM SEKTÖRÜNÜN YILDIZI 9 ÜRÜN"

Üretici Bitkisel Fiyatlarıyla Üretim Üretim Değerindeki Değeri Payı Ürünler (Milyon TL) (Yüzde) 1 Buğday 17.179 14,44 2 Domates 12.671 10,65 3 Zeytin 5.066 4,26 4 Arpa 4.688 3,94 5 Fındık 4.497 3,78 6 Mısır 4.330 3,64 7 Pamuk (Kütlü) 3.850 3,24 8 Şeker Pancarı 3.718 3,13 9 Üzüm 3.717 3,12 10 Patates 3.064 2,58 11 Biber 3.008 2,53 12 Ayçiçeği 2.988 2,51 13 Elma 2.959 2,49 14 Ceviz 2.872 2,41 15 Antep Fıstığı 2.636 2,22 16 Çay 2.390 2,01 17 Karpuz 2.150 1,81 18 Kiraz 2.113 1,78 19 Hıyar 2.098 1,76 20 Kayısı 1.672 1,41 21 Nohut 1.656 1,39 22 Kuru Soğan 1.624 1,36 23 Taze Fasulye 1.606 1,35 24 Kavun 1.545 1,30 25 Çeltik 1.440 1,21 26 Limon 1.154 0,97 27 Şeftali 1.136 0,95 28 Portakal 1.074 0,90 29 Patlıcan 1.072 0,90 30 Çilek 1.001 0,84 İlk 30 ürün 100.975 84,88 31 Kuru Fasulye 995 0,84 32 İncir 907 0,76 33 Tütün 896 0,75 34 Kırmızı Mercimek 882 0,74 35 Armut 863 0,73 36 Mandalina 839 0,71 37 Badem 697 0,59 38 Lahana 684 0,57 39 Marul 665 0,56 40 Yerfıstığı 663 0,56 41 Sarımsak (Kuru) 647 0,54 42 Erik 602 0,51 43 Muz 588 0,49 44 Kestane 514 0,43 Üretim değeri 500 milyon-1 milyar lira arası olan 14 ürün 10.442 8,78 Üretim değeri 500 milyon lirayı aşan 44 ürün 111.417 93,65 Tahıllar ve diğer bitkisel ürünler 47.717 40,11 Sebzeler 31.711 26,65 Meyveler, içecek ve baharat bitkileri 39.541 33,24 Bitkisel üretim değeri 118.969 100,00



Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, üretim değeri açısından bakıldığında ülkemizde bitkisel üretimin en önemli 9 ürününün buğday, domates, zeytin, arpa, fındık, mısır, pamuk, şeker pancarı ve üzüm olduğunu bildirerek, “bitkisel üretimi sırtlayan bu ürünler, 59,7 milyar liralık üretim değerleriyle bitkisel üretimin yarıdan fazlasını karşılıyorlar” dedi. Bayraktar, yaptığı açıklamada, bitkisel üretimde her ürünün ayrı bir değeri olduğunu ama bitkisel üretiminde ağırlık taşıyan ürünlere ayrı bir önem verilmesi gerektiğini belirtti. Anadolu’da söylenen “buğday ile koyun gerisi oyun” sözünü doğrular şekilde buğdayın 17,2 milyar liralık üretim değeri ve yüzde 14,44 üretim değeri payıyla bitkisel üretimin en önemli ürünü olmayı sürdürdüğünü vurgulayan Bayraktar, şunları kaydetti:“Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2016 yılı geçici verilerine göre, ikinci sırayı 12,7 milyar liralık üretim değeri ve yüzde 10,65 payla domates alıyor. Bu ürünleri, 5,1 milyar lirayla zeytin, 4,7 milyar lirayla arpa, 4,5 milyar lirayla fındık, 4,3 milyar lirayla mısır, 3,85 milyar lirayla kütlü pamuk, 3,7’şer milyar lirayla şeker pancarı ve üzüm izledi. Bu 9 ürün, 59 milyar 716 milyon liralık üretim değerleriyle bitkisel üretimin yarıdan fazlasını, yüzde 50,19’unu karşılıyor.Bu ürünleri, patates, biber, ayçiçeği, elma, ceviz, Antep fıstığı, çay, karpuz, kiraz, hıyar, kayısı, nohut, kuru soğan, taze fasulye, kavun, çeltik, limon, şeftali, portakal, patlıcan, çilek takip ediyor. Bu ürünlerden patates ve biberin üretim değeri 3 milyarı lirayı aşıyor. Üretim değeri, ayçiçeği, elma, ceviz ve Antep fıstığında 2,5-3 miyar lira arasında, çay, karpuz, kiraz ve hıyarda 2 milyar liranın üzerinde, kayısı, nohut, kuru soğan, taze fasulye ve kavunda 1,5 milyar liranın üzerinde, çeltik, limon, şeftali, portakal, patlıcan ve çilekte 1-1,5 milyar lira arasında bulunuyor.”Bayraktar, 1 milyar liralık üretim değerini aşan 30 ürünün toplam bitkisel üretimdeki payı yüzde 84,88 ile yüzde 85’e, üretim değerleri ise 100 milyar 975 milyon lirayla 101 milyar liraya yaklaştığını bildirdi. Kuru fasulye, incir, tütün, kırmızı mercimek, armut, mandalina, badem, lahana, marul, yerfıstığı, sarımsak (kuru), erik, muz, kestanede üretim değerinin 500 milyon lira ile 1 milyar lira arasında olduğunu belirten Bayraktar, üretim değeri 500 milyon lirayı aşan 44 ürünün toplam üretim değerinin 111 milyar 417 milyon liraya, toplam bitkisel üretim değerindeki paylarının ise yüzde 93,65’e ulaştığına dikkati çekti. Şemsi Bayraktar, 2016 yılı geçici verilerine göre 118 milyar 969 milyon lira olan üretim değerinin 47 milyar 717 milyon lirasının tahıllar ve diğer bitkisel ürünler, 39 milyar 541 milyon lirasının meyveler, içecek ve baharat bitkileri, 31 milyar 711 milyon lirasının ise sebzelerden oluştuğunu bildirdi.Bayraktar, şunları kaydetti: “Bu topraklarda üretim yapan çiftçimiz, bu ülkeye milyarlarca liralık üretimle katkıda bulunuyor. Türkiye, tarımda olağanüstü bir potansiyeli barındırıyor. Türk çiftçisi inanılmaz bir çeşitlilikle üretim yapıyor. Yeni ürünlere ve tarımdaki yeniliklere açık, makine kullanımına hevesli bir çiftçi profilimiz bulunuyor. Bunlar büyük avantajlar. Bütün zorluklara rağmen, gecesini gündüzüne katarak çalışan çiftçimiz üretimini sürdürüyor. Bu üretim korunmalı, açık olan ürünlerde üretimin artırılması için üretici daha fazla teşvik edilmeli, girdi maliyetleri makul seviyelere çekilerek üretim desteklenmeli, yapısal sorunlar en kısa zamanda çözülmeli ki üretim sürdürülebilir olsun.”Üretim değeri 500 milyon lirayı aşan 44 ürünün üretici fiyatlarıyla üretim değerleri ve toplam bitkisel üretim değerindeki payları şöyle: