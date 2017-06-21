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Tarihi Kapalı Çarşı'da bayram hareketliliği

21 Haziran 2017 Çarşamba 13:34
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- Türkiye'nin en büyük çarşıları arasında yer alan Kahramanmaraş'taki 2 kilometre uzunluğundaki 500 yıllık Kapalı Çarşı'da, Ramazan Bayramı öncesi vatandaşlar alışveriş telaşı yaşıyor

Tarihi Kapalı Çarşı'da bayram hareketliliği
KAHRAMANMARAŞ (AA) - Türkiye'nin en büyükleri arasında gösterilen Kahramanmaraş'taki 500 yıllık tarihi Kapalı Çarşı'da, Ramazan Bayramı öncesi vatandaşlar alışveriş telaşı yaşıyor.

Merkez Dulkadiroğlu ilçesindeki yaklaşık 2 kilometre uzunluğundaki tarihi çarşı, ramazanın özellikle son günlerinde sabah saatlerinden akşama kadar bayram alışverişi yapan vatandaşların uğrak yeri oluyor.

Kıyafetten ayakkabıya, kuyumculardan oymacılara, bıçakçılardan bakırcılara, bayramlık ikramlardan hediyeliklere kadar hemen her talebe cevap verebilen esnafın bulunduğu çarşı hareketli günler geçiriyor.

Çarşı esnafından Durdu Mehmet Akeniş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 35 yıldır çarşı esnafı olduğunu ve her bayram öncesi gibi çarşının yine hareketli olduğunu söyledi.

Uzun yıllardır esnaflık yaptığını belirten Akeniş, şöyle devam etti:

"Bu çarşıda esnafım ve her şeyini gördük, burası bir cazibe merkezi haline geldi. Farklı illerden kente gelenler bu çarşıyı görmeden gitmezler. Bayrama bir hafta kala halk çarşıya gelir alışverişini yapar. Burada her çeşit şeker, lokum türü yiyecekler, vatandaşların ihtiyacını karşılayacak şekilde satılır. Burası Osmanlı'dan kalan bir çarşı, yıllardan beri restorasyona uğramış bir yerdir."

Esnaf Mehmet Turna ise 7 yıldır çarşı esnafı olduğunu ve çarşının bayram öncesi yoğun ilgi gördüğünü belirtti.

Çarşının cazibe merkezi olduğunu vurgulayan Turna, "Kapalı Çarşı, Kahramanmaraş'ın tarihi bir mekanıdır. Bu yüzden halk tarafından çok rağbet görüyor ve babadan deden alışkanlık olarak buradan alışveriş yapılıyor, bu yüzden buranın cazibe merkezi olduğunu düşüyorum." diye konuştu.

Vatandaşlardan Ömer Ürküt de çarşıda bütçesine göre alışveriş yaptığını ve aradığı her ihtiyacını bulduğunu ifade etti.

Çarşıya sadece alışveriş için değil bazen gezmek için de geldiğini aktaran Ürküt, "Zaman bulduğumuz da gelip geziyoruz. Esnaflarımız iyi, ürün çeşitliliği bol, vatandaş ezilmiyor. Alışveriş merkezilerini bırakın, en güzel çarşı burasıdır. Yani değerli bir yer burası." ifadelerini kullandı.

Anadolu Haber Ajansı
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