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"TARİHE TANIKLIK EDİYORUZ"

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçiş ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabineye ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.Yeni yönetim sistemin hayata geçmesiyle birlikte, Türkiye’nin önündeki parlak geleceğe yönelik engellerin ortadan kalktığını vurgulayan Kaan, açıklamasında şunları kaydetti:

"TARİHE TANIKLIK EDİYORUZ"

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçiş ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabineye ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.Yeni yönetim sistemin hayata geçmesiyle birlikte, Türkiye’nin önündeki parlak geleceğe yönelik engellerin ortadan kalktığını vurgulayan Kaan, açıklamasında şunları kaydetti:

10 Temmuz 2018 Salı 13:51
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"TARİHE TANIKLIK EDİYORUZ"

“24 Haziran’da gerçekleşen seçim sonucunda Türk Milleti’nin vermiş olduğu kararla, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi yürürlüğe girmiş ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan, yeni sistemin ilk cumhurbaşkanı olmuştur. Bu kararla milletimiz, istikrar, huzur ve güvenden yana tavır almıştır. Bürokrasiyi azaltarak karar alma ve kalkınma hızının artmasını sağlayacak olan yeni yönetim sistemi, Güçlü Türkiye’ye giden yolda önümüzdeki tüm engellerin kaldırılmasını ifade etmektedir.

“Yeni Türkiye’nin İlk Cumhurbaşkanı Erdoğan”

17-25 Aralık ve 15 Temmuz gibi FETÖ eliyle organize edilen hain girişimlere karşı dik duruşu ve sergilediği güçlü liderlikle halkına güven, dünyaya ise ülkemizin birliğine yönelik önemli bir mesaj veren Yeni Türkiye’nin ilk cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni hizmet döneminde ülkemizin önemli atılımlar yapacağına olan inancımız tamdır. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamış olduğu yeni kabineyi, tarihe tanıklık ettiğimiz bu yeni döneme imza atacak olması bakımından son derece değerli buluyoruz. İş dünyası olarak, ekonominin emanet edildiği değerli ekibin, Türkiye’nin son 16 yılda kazanmış olduğu ivmeyi daha yukarı taşıyarak üretim, ihracat, yatırım ve büyüme rakamlarını, ülkemizin gelecek hedefleri doğrultusunda yükselteceğine inanıyoruz.

“Türkiye’nin Kaybedecek Zamanı Yok”

Güçlü iktidar ve güçlü lideriyle iç ve dış tehditlere karşı daha sağlam ve daha güvenli olan Türkiye, bundan sonraki süreçte hiç vakit kaybetmeden artık büyümeye ve kalkınmaya odaklanarak yoluna kararlı bir şekilde devam edecektir. MÜSİAD olarak, “Meselemiz Türkiye Olsun” diyerek bu yolda ülkemize katkı yapmaya ve her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Anadolu’nun bizlere kadim mirası olan kardeşlik ruhu ve barışa olan inancımızdan vazgeçmeden, yalnızca ülkemizin refahı için çalışacağız. Yeni yönetim sistemimizin ve yeni kabinenin ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. ”

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