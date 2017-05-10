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Tamirat Ustası Babaların Hediyesi, Panasonıc Profesyonel El Aletleri…

10 Mayıs 2017 Çarşamba 17:57
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Babalar, evlerdeki tamirat ve tadilat işlerinin ustası. Hatta bu işler, bazı babaların evde keyifli vakit geçirmek için vazgeçemediği sevdası. Kaliteli ve yüksek performansa sahip el aletleri ise onların en büyük ihtiyaçları… Dünyanın önde gelen markalarından PANASONIC’in profesyonel el aletleri serisi ile şimdi Babalar Günü’nde tüm babalara harika bir sürpriz yapmanın tam sırası.

Tamirat Ustası Babaların Hediyesi, Panasonıc Profesyonel El Aletleri…
 PANASONIC profesyonel el aletleri; üstün çalışma süresi, üstün kapasite, yüksek dayanıklılık ve yüksek performans gibi özellikleriyle taşları yerinden oynatıyor. Matkap vidalama, vidalama, darbeli matkap vidalama, darbeli somun sıkma / vidalama, SDS - plus kırıcı / delici, avuç taşlama, silikon tabancası, el feneri, üfleme makinesi, el süpürgesi ve birbirinden fonksiyonel testerelerden oluşan ürün serisi sayesinde en ağır işler bile kolaylaşıyor. Ürünler tek tek ya da kombo setler içinde satın alınabiliyor. Öte yandan kablosuz ve akülü çalışma özelliğine sahip aletler, dayanıklılığı ile de rakipleri arasından sıyrılıyor. Sağanak yağmur altında bile sorunsuzca çalışabilen ürünler, aynı zamanda tozdan da etkilenmiyor. Yüksek seviye toz ve su koruması, zorlu saha koşullarında çalışırken artırılmış sağlamlığı da beraberinde getiriyor. PANASONIC Eco Solutions Türkiye, profesyonel el aletlerine 3 yıl garanti verirken, Türkiye genelinde oluşturulmuş 21 yaygın servis noktası ağı ile de satış sonrası destek sağlıyor.  
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