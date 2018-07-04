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"TAMAMLAYICI TIP ÖDÜLÜ" PROF. DR. AHMET MARANKİ

'Tamamlayıcı Tıp Ödülü’ne layık görülen Prof. Dr. Ahmet Maranki, ödülünü 58. ve 59. Hükümetler Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun’un elinden aldı.

"TAMAMLAYICI TIP ÖDÜLÜ" PROF. DR. AHMET MARANKİ

'Tamamlayıcı Tıp Ödülü’ne layık görülen Prof. Dr. Ahmet Maranki, ödülünü 58. ve 59. Hükümetler Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun’un elinden aldı.

04 Temmuz 2018 Çarşamba 12:49
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"TAMAMLAYICI TIP ÖDÜLÜ" PROF. DR. AHMET MARANKİ

‘Ekovitrin 17. Uluslararası Yılın Starları Ödülleri’ Jürisi Prof. Dr. Ahmet Maranki’yi ‘Tamamlayıcı Tıp Ödülü’ne layık gördü. Prof. Dr. Ahmet Maranki’ye ödülünü, 58. ve 59. Hükümetler Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun takdim etti.
Prof. Dr. Ahmet Maranki, ödül aldıktan sonra yaptığı konuşmada, “Türkiye'de modern tıbbın yanısıra Sayın Cumhurbaşkanımızın gayretleriyle 12 yıl kadar önce Tamamlayıcı Tıp Yasası hazırlandı ve meclise sunuldu. Tamamlayıcı Tıp alanında bin tanesi yurtdışında olmak üzere 2 bin 500’e yakın konferans verdim. ‘Sağlıklı düşün, sağlıklı beslen, sağlıklı yaşa’ sloganıyla yola çıktım ve bunu da kitaplaştırdım. Bütün bunları ülkemizin hizmetine sundum. Bunun dışında detoks kamplarımız var. Dünyanın her yerinden insanlar Türkiye'nin 5 yıldızlı otellerine geliyorlar, hem kilo veriyorlar hem de sağlıklı bir hayata adım atıyorlar” şeklinde konuştu.
Prof. Dr. Ahmet Maranki, bugüne kadar 15 adet sağlıklı yaşam kitabı yayınladı. 755 adet yerli ve milli ürünün patentini alıp kendi markasıyla inovatif ürünler üreten Prof. Dr. Ahmet Maranki, eserlerinde ve katıldığı programlarda insan sağlığını yakından ilgilendiren ve kadim tıp diye adlandırılan alternatif tıp alanında ülkemiz ve bölgemiz coğrafyasında öncü isimleri arasında yer alıyor.
 

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