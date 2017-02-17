Taksim Camii inşaatı için ilk kazma vuruldu

İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onay verilen Taksim Camii’nin inşaatı resmen başladı. Caminin yapılacağı alanda gerçekleştirilen temel atma törenine; İstanbul Vali Yardımcısı İsmail Gültekin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem, Araştırma Dayanışma ve Eğitim Vakfı (ARDEV) Başkanı İlahiyatçı Yazar Ali Rıza Demircan ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas’ın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Camii inşaatının ilk harcı İstanbul İl Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz’ın yaptığı duanın ardından döküldü.

BURADA BİR CAMİ EKSİKLİĞİNİ HEP HİSSETTİM

Törende konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, yıllarca Beyoğlu’nda turizmcilik yaptığını belirterek, “13 yıldır da Beyoğlu Belediye başkanıyım. 50 yıla varan hayatı Taksimde geçen biri olarak burada bir cami eksikliğini hep hissettim. Bu hissiyatı Cumhurbaşkanımızın, Büyükşehir Belediye Başkanımızın, Sponsorumuz Altan Beyin, Beyoğlu'nda yaşayan ya da Beyoğlu'nu yaşamaya gelen bütün Müslümanların paylaştığını biliyorum. Cuma namazları için yıllarca başka başka semtlere gitmek zorunda kaldık. Taksime yakışır bir mabette bir Cuma namazında saf tutamadık. Yabancı ülkelerden misafirler ağırladık. Mescit ya da cami sorduklarında, onlara bir cami gösteremedik. Her gün milyonlarca insan Taksime akıyor. Ağırladığımız insanların binlercesi namaz kılıyor. Bugüne kadar namaz kılanlara bir mekan sunamadık. Burada cami yapmak için kurulmuş derneğin binasını on yıllarca mabet olarak kullandık. Dar, sıkışık, ancak 20-30 kişiyi ağırlayan bu yapıya hem şükrettik hem utandık. Türkiye'nin sahnesine bu görüntünün yakışmadığını düşündük. Zaman hükmünü icra etti. Gidenler gitti. Gelenler çözüm aramaya devam etti. Şu derme çatma mescitte edilen dualar kabul oldu.” dedi.

CAMİMİZİN KUBBESİ KARDEŞLİĞİN VE MUHABBETİN ŞAHİDİ OLSUN

Başkan Demircan, “Büyükşehir Belediyesi, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Anıtlar Kurulu, Beyoğlu Belediyesi, Hayırsever iş adamları ve toplumsal mutabakat bir potada birleşti. Bugün Taksim Meydanı'nın yanı başında, mescit gibi kullanılan emektar binanın yerine görkemli mabetlerin komşusu olarak Türkiye'ye, Taksim'e yakışır estetik bir caminin temelini atıyoruz. Bu bir nasiptir. Bu nasibi bize bahşeden Cenab-ı Hakka milyonlarca hamdolsun. Camimizin kubbesi, duaların, kardeşliğin, muhabbetin şahidi olsun. Minareleri ezansız kalmasın. Taksim Camisi 50 yaşında bir hayaldi. Bazı rivayetlere göre, hikayesi 130 yaşında. Akla ilk düştüğü günden bugüne emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Taksim Camisi, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğiyle hayalden gerçeğe döndü. Şahsım ve bu ihtiyacı hisseden herkes adına kendisine teşekkür ediyorum. Taksime zarif bir yüzük gibi yakışacağına inandığım Taksim Camisi hayırlı olsun.” şeklinde konuştu.

GAZETE ÜZERİNDE NAMAZ KILMA DÖNEMİ BİTECEK

Daha sonra kürsüye gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 68 den bu yana caminin yapılmasında mücadele edenleri ve hayatını kaybedenleri rahmetle anarak başladığı konuşmasında “Sağlık birimleri, ibadethaneler, sportif faaliyetler bunlar toplumun ihtiyaç alanlarıdır. Bu bölgede çocukluğu geçmiş birisi olarak bahsediyorum maalesef camisi eksik olan bir bölge, buna ihtiyaç vardı. İnsanlar gazete kağıtları üzerinde namaz kılıyordu. Bu caminin iki önemli özelliği var: Santamaria Kilisesi’nin hemen yanında olması bu şehrin ne kadar hoşgörülü olduğunu gösteriyor. Taksim’e gelenler bir yandan minareyi bir yandan da kiliseyi görecekler. Gazete, koli kağıtları üzerinde namaz kılmak son bulacak. İstanbul’a ve Türkiye’ye hayırlı olsun. Bunlar bizi birleştirecek unsurlar olmalı. Bir talep varsa değerlendirilmeli. Emeği geçen herkese özellikle Cumhurbaşkanımızın takip ettiği bizi arayarak ne zaman başlıyorsunuz dediği için teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı.

BURADA HERKESİN EMEĞİ VAR

Vakıflar Genel Müdürlüğü Adnan Ertem ise, “Bana göre bugün azmin, inancın, sabrın kardeşliğin ve aşkın gösterdiği bir merasim yapılıyor. İlk somutlaşmış olarak hayata geçirilme amelesi içerisinde şimdi kurulan o küçük yerde cami kurmak planlamıştı. Beyoğlu Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, hayırseverler herkes elini harcın altına koydu burada herkesin emeği var. Allah’tan temennim buradan ezanların susmaması.” diye konuştu.