Taksicilerin, "lüks hizmet" için yüksek tarife talebi

İSTANBUL (AA) - MEHMET ALİ DERDİYOK - İstanbul'da taksiciler, lüks taksi almak için bu araçlara daha yüksek taksimetre tarifesi verilmesini istiyor.

Teşvik amacıyla hükümetin ticari araçlara getirdiği Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyeti, "lüks taksi" için de umut oldu. Uygulamayı fırsata çevirmek isteyen İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) harekete geçti. İstanbulluya lüks araçlarla hizmet vermeyi amaçlayan İTEO, maliyetleri yüksek olan bu araçlara ayrı taksimetre tarifesi uygulanması için İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezine (UKOME) başvurdu.

VİP hizmet isteyen vatandaşların da taksi hizmetinden yararlanmasını isteyen İTEO, bu isteği yerine getirecek taksicilerin korunmasını talep ediyor. Bu ay içerisinde toplanacak UKOME toplantısında görüşülecek başvurunun olumlu sonuçlanması halinde, üst sınıf araç alan taksicilere, daha yüksek taksimetre tarifesi uygulanacak.

İTEO Başkanı Yahya Uğur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ÖTV muafiyetinin kendileri için büyük bir müjde olduğunu ifade etti.

Uğur, taksicilerin, ÖTV muafiyetiyle araçların yenilenmesiyle İstanbulluların daha rahat ve konforlu araçlara kavuşacağını belirterek, şunları kaydetti:

"En büyük arzumuz olan konforlu ve kaliteli hizmeti yakalamak için büyük bir fırsat elimize geçit. Uzun zamandan bu yana yüksek segmentli araçlarla taksicilik yapılabilmeyi arzuluyoruz. ÖTV muafiyetiyle birlikte bu hedefimize daha çok yaklaştık. Bu haktan yararlanarak, üst sınıf araç almak isteyen arkadaşlarımız var. Ama, bunların yakıt, bakım ve vergi giderleri halihazırdaki araçlardan 2-3 kat daha fazla. Örneğin bir üst sınıf bir araç alarak taksicilik yapan meslektaşımız, daha fazla vergi, bakım ve yakıt gideriyle karşılaşacak. Esnafımızın kazancının azalmaması için bu tür araçlara İstanbul Büyükşehir Belediyesine ayrı bir tarife talebinde bulunduk. Bu da uygun görüldü. Yakında kararın çıkmasını bekliyoruz. Hükümet müjdeyi verdi, sıra belediyede."

Şu anda yaklaşık 2 bin meslektaşının bu haktan yararlandığını anlatan Uğur, taksicilerden önemli bir kısmının ise belediyenin kararını beklediğini aktardı.

Uğur, taksicilerin karara göre araçlarını değiştireceğini belirterek, şunları söyledi:

"Biz de bunun için dedik ki; 'henüz daha fazla değişim yokken, meslektaşlarımız da karar verebilsin.' Taksi hizmeti her vatandaşın hakkıdır. Bu nedenle tüm vatandaşlarımız taksi kullanabilmelidir. Havalimanına gelen üst düzey bir yolcu, araç sıkıntısı yaşamamalıdır. Beklediği konforu bulduğunda taksiyi kullanarak hem daha az masraf yapmış olacak hem daha hızlı olacaktır. Artan vaktini işine verecektir. Ayrı bir trafik sıkıntısı da olmayacaktır. Herkes taksi kullanmış olacak. Belediyeye uzak bir fikir de değil aslında. Ancak bir an önce böyle bir karar çıkarsa, ona göre lüks araç almak isteyen arkadaşlarımız da haklarını kullanabilsin. İstanbul çok güzel taksileri görecektir. Bugün insanlar kendi araçlarındaki konforu taksilerde bulamadığı için araçlarıyla trafiğe çıkıyor. Konfor yakalandığında, binlerce araç trafikten çekilmiş olur. Bu da İstanbul trafiği için önemlidir. Çünkü insanlar da bunu istiyor. Çünkü gittikleri yerde taksi ücretinin birkaç katını otoparklara verebiliyorlar. Bu nedenle VİP taşımacılık adı altında korsan taşımacılar ortaya çıkıyor. Karar çıktığında bu gibi yasa dışı durumlar da ortadan kalkacaktır. Ayrıca, meslektaşlarımdan karardan sonra bu tür yolcularımızı da tekrar kazanmalarını rica ediyorum."

Hizmet kalitesinin artmasıyla hem korsan taşımacılığın ortadan kalkacağını hem de taksicilerin kazancının artacağının altını çizen Uğur, meslektaşlarına, haklarını kaliteden yana kullanmaları tavsiyesinde bulundu.

Karar çıktığında, üst segment araçlar için daha yüksek taksimetre ücreti alınacağını kaydeden Uğur, böylece bu tür araçları tercih eden taksicilerin mağdur edilmeyeceğini sözlerine ekledi.

Anadolu Haber Ajansı