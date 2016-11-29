Taksiciler Uber'den şikayetçi

İSTANBUL - ALİ ATAR - Aracı olan kişilerin akıllı telefonlarına indirdikleri mobil uygulama aracılığıyla ihtiyacı olan kişilere bir nevi taksi hizmeti verdiği Uber'den İstanbul’daki taksiciler de şikayet ediyor.

Uber, birçok ülkede haksız kazanç sağladığı gerekçesiyle protestolara neden olmasına rağmen dünyanın kalabalık şehirlerinde faaliyet göstermeye devam ediyor.

2009 yılında kurulan ve kısa sürede piyasa değeri 50 milyar dolara ulaşan Uber, son bir yılda İspanya, Belçika, Romanya, Hollanda, İtalya ve Almanya dahil birçok ülkede yasaklandı.

Ancak şirketin yasal boşluklardan ve denetim yetersizliğinden faydalanarak faaliyetlerini sürdürdüğüne işaret eden yetkililer, şirketin sektörde faaliyet gösteren özellikle taksici esnafına zarar verdiğini vurguluyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, Uber’in yaptığı taşımacılığa ilişkin müdürlük tarafından düzenlenen herhangi bir belge bulunmuyor. Bu tür taşımacılığın yasaya aykırı olduğunu vurgulayan yetkililer, denetimin ise emniyet birimlerinin sorumluluğunda olduğunu belirttiler.

Birleşik Taksi Şoförleri Derneği Başkanı Hüseyin Duman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Uber'in tüketicilere ve taksicilere yönelik haksız rekabet yaptığını belirterek, "Bu uygulama sebebiyle, taksicilerin ekonomik menfaatleri zarar görmektedir. Bilindiği üzere Uber uygulamasıyla gerçekleştirilen ticari taşımacılık, herhangi bir ruhsat ve taksi plakası olmadan sağlanmaktadır. Bu sebeple de taksicilere kanun veya ilgili mevzuat gereği tayin edilmiş zorunlu çalışma koşullarına da uyulmamaktadır. Dolayısıyla taksicilerin yapmakta oldukları zorunlu masrafları yapmamakta, yine taksicilerin ödedikleri vergileri de ödememektedirler. Diğer yandan taşıma ücretlerini de diledikleri gibi belirleyebilmektedirler. Bu şekilde internet üzerinden binlerce tüketiciye korsan taksi hizmeti verilmesi, taksicilere zarar vermekte ve müşteri kaybına uğramalarına yol açmaktadır." diye konuştu.

Uber’in kendisinin sadece aracı olduğu iddiasının da gerçekçi olmadığını kaydeden Duman, “Uber, herhangi bir hukuki ve cezai sorumluluk kabul etmediğini ileri sürse de sürücülerle müşterilerin birbirlerine ulaştıkları yazılımın, şirket tarafından geliştirilmesi ve güncellenmesi, şirketin aynı zamanda müşteri tedarikçisi konumunda bulunması, yazılımdaki her türlü kullanılan haritayı geliştirmesi, rota bilgisini güncellemesi ve şirketin ödenen ücretten yüzde 20 gibi büyük bir oranda pay alması değerlendirildiğinde yapılan faaliyette şirketin çok büyük payının olduğu açıktır.” ifadelerini kullandı.

Uber’le son bir yıldır yasal yollardan mücadele ettiklerini dile getiren Duman, şunları kaydetti:

"Uber’i kullanan bazı araçların D2 yetki belgesine sahip olduğu bilinse de bu belgenin Karayolları Taşıma Yönetmeliği 6. maddenin 4/b maddesine uygun kullanılmadığı açıktır. Bunun nedeni ise D2 yetki belgesi ile taşımacılık yapılabilmesi için taşınan grubun tur firmasıyla, taşıyacak olan firma arasında bir tur sözleşmesi, taşınan gruptaki şahısların isim listesi ve taşıma faturası olması gerekmesidir. Uber’de ise bu şekilde bir uygulama yoktur. Ticari araç olarak ve ayrıca Uber üzerine de kayıtlı olmamalarına rağmen ücret karşılığında belgesiz taşımacılık yapmaları yasadışıdır.

Uber şirketinin hizmet verdiği araçlarda taksi ruhsatı yok, buna rağmen taksicilik hizmeti veriyorlar. Emniyet Müdürlüğü’nün olayı fark etmesiyle günümüze kadar yüzlerce Uber aracı trafikten men edildi. Bu durum şirketin zaten yasadışı işlediğine dair en büyük delildir. Dolayısıyla, mevcut mevzuatımızın öngördüğü yükümlülükleri görmezden gelen bir uygulamanın akıbetinin yasaklanmak olacağı açıktır. Bu yönde derneğimizce yasal yollara müracaat edilmiş bulunmakta olup en kısa zamanda sonuç alınması umulmaktadır.”

- "Yasaklamalar yerine doğru rekabet ortamı yaratılmalı"

BiTaksi Kurucusu Nazım Salur, Uber’in BiTaksi'yle aynı kurallar çerçevesinde rekabet etmediğini vurgulayarak, “Biz prensip olarak adil rekabete açık bir şirketiz ancak Uber şirketi bu şartlara özen göstermeksizin faaliyet gösterdiğinden aynı koşullarda çalışma fırsatı elde edilmiyor.” diye konuştu.

Salur, konunun yasal mevzuatına ilişkin, “Bildiğimiz kadarıyla Uber, mali işlemlerinin yurt dışındaki şirketi üzerinden yapıyor. Dolayısıyla oradaki gelirler Türk mali mevzuatı çerçevesinde vergilendirilmiyor. Biz ise yerli bir şirket olarak her türlü mali yükümlülüğümüzü ülkemize karşı yerine getirmekteyiz.” ifadelerini kullandı.

Uber’in bazı ülkelerde yasaklanmasının hatırlatılması üzerine Salur, şunları kaydetti:

"Biz özel bir şirket olarak adil rekabetten yanayız. Teknolojik işlerde yasaklamalar yerine doğru rekabet ortamının yaratılarak daha fazla sayıda şirketin halka hizmet vermesinin daha uygun olduğunu düşünüyoruz. Başarılı işler yapan yerli girişimlerin ülkemizce kıymetinin bilinmesi de önem arz ediyor. Rekabet olmalıdır ancak tüm teknolojik işlerin tamamen yabancıların hakimiyeti altına girmesi Türkiye’de kimsenin yararına değildir. Yerli girişimlerin önlerindeki bürokratik engellerin kaldırılması ve aynı zamanda fonlarla desteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Böylelikle Türk teknoloji firmaları ve markalarının önü açılacaktır."

Anadolu Haber Ajansı