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Taksi fiyatlarına %30 zam geliyor

Haziran ayının sonunda taksi fiyatlarına yüzde 30 zam gelmesi bekleniyor.

Taksi fiyatlarına %30 zam geliyor

Haziran ayının sonunda taksi fiyatlarına yüzde 30 zam gelmesi bekleniyor.

27 Mayıs 2019 Pazartesi 18:09
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Taksi fiyatlarına %30 zam geliyor

Taksicileri sevindirecek, vatandaşı üzecek haber geldi; taksi ücretleri zamlanıyor.

Geçtiğimiz günlerde, taksiciler için ÖTV indirimlerinin uzatılacağı ve UBER'e taviz verilmeyeceği açıklanmıştı.

Taksilerde Haziran 2019’a kadar geçerli olan ÖTV indiriminin uzatılması için çalışmalar başlatıldı.

ÖTV ve zam desteği gerçekleşmesi halinde 17 bin 395 taksi, yaklaşık 50 bin şoförle hizmet verecek.

Zam geldiğinde taksimetre açılış fiyatı 4 liradan 6 liraya, indi bindi ücreti de 10 liradan 15 liraya çıkacak.

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Pompa fiyatlarına fazlasıyla zam geldiğini savunan taksiciler, 21 aydır taksi ücretlerine zam gelmediğinden şikayetçi.

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