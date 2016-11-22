Tailwind Havayolları umre uçuşlarını başlattı

Avrupa’nın birçok noktasından Türkiye’nin turistik merkezlerine charter uçuşlar düzenleyen Tailwind Havayolları yeni rotasını kutsal topraklar olarak belirledi. Boeing 737 filosuyla seferlerini sürdüren havayolu, 21 Kasım 2016 tarihinde ilk umre uçuşunu gerçekleştirdi. Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Cidde’ye gerçekleşen ilk uçuşta toplam 150 yolcu yer aldı. Cidde ve Medine’ye olmak üzere haftada 6 uçuş olarak başlatılan umre uçuşları yaz sezonuna kadar Anadolu’nun Trabzon, Sinop, Balıkesir, Kütahya, Çanakkale gibi birçok şehrinden artarak devam edecek.

Tailwind Havayolları Genel Müdürü Safi Ergin umre uçuşlarının başlamasıyla ilgili şunları söyledi: “İstanbul Sabiha Gökçen’den gerçekleştirdiğimiz ilk uçuşumuzla vatandaşlarımızın kutsal topraklara olan ziyaretine eşlik ettik. Bu uçuşlarımıza Trabzon, Sinop, Kütahya, Balıkesir, Çanakkale gibi birçok şehrimizden devam edeceğiz. Aero Fly Service işbirliğimizle haftada 6 uçuş olarak planlamamızı yaptık. Ancak Haziran ayına kadar bu uçuşlarımızı artırarak devam ettireceğiz.” dedi.